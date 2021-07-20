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Экономист: рост цен на продукты неизбежен

Вероника Полынина
57 минут назад
Всплеск цен на продукты неизбежен, так как у государства не хватит денег, чтобы субсидировать все сферы экономики. Об этом заявил доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский.
Экономист назвал рост цен на продукты неизбежным
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Сопротивляться росту цен бессмысленно. Задача — не допустить раскручивания инфляционной спирали „зарплата — цены“, ведь производители могут не удовлетвориться ростом маржи в номинальном выражении», - приводит слова экономиста «Свободная пресса».
По мнению Кричевского, за ростом цен на продукты должно последовать повышение зарплат бюджетникам, пенсий и социальных пособий.
19 июля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на торговую сеть «Верный» сообщила, что хлебозаводы предупредили ритейлеров о повышении с августа цен на их продукцию на 7-12% в связи с подорожанием сырья, упаковки и транспортировки.
В пресс-службе Минсельхоза РФ заявили, что цены на хлебобулочные изделия у российских производителей стабильны. В ведомстве добавили, что не ожидают существенного роста цен на хлеб благодаря снижению стоимости сырья и мерам господдержки для производителей.
Личный счет,Никита Кричевский,РАН,Минсельхоз,Газета "Коммерсантъ",
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