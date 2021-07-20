Экономист назвал рост цен на продукты неизбежным

Всплеск цен на продукты неизбежен, так как у государства не хватит денег, чтобы субсидировать все сферы экономики. Об этом заявил доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАННикита Кричевский.
«Сопротивляться росту цен бессмысленно. Задача — не допустить раскручивания инфляционной спирали „зарплата — цены“, ведь производители могут не удовлетвориться ростом маржи в номинальном выражении», - приводит слова экономиста «Свободная пресса».
По мнению Кричевского, за ростом цен на продукты должно последовать повышение зарплат бюджетникам, пенсий и социальных пособий.
19 июля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на торговую сеть «Верный» сообщила, что хлебозаводы предупредили ритейлеров о повышении с августа цен на их продукцию на 7-12% в связи с подорожанием сырья, упаковки и транспортировки.
В пресс-службе Минсельхоза РФ заявили, что цены на хлебобулочные изделия у российских производителей стабильны. В ведомстве добавили, что не ожидают существенного роста цен на хлеб благодаря снижению стоимости сырья и мерам господдержки для производителей.