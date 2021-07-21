Россияне получат новые льготы и выплаты в августе

Россияне с 1 августа смогут сэкономить на отдыхе, а также получить прибавку к некоторым социальным выплатам, в том числе будет произведен перерасчет пенсий. Об этом сообщила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Кроме того, в августе для семей с детьми будут доступны льготы на авиаперелеты. В список городов, куда можно отправится со скидкой входят Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск. Стоимость билета будет варьироваться от 4,6 до 10,9 тысяч рублей в зависимости от направления. Также правительство выпустило постановление, которое вводит субсидирование льготных тарифов для путешествий на поездах дальнего следования. Программа рассчитана на семьи с одним ребенком или несколькими детьми до 18 лет.