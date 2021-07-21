Россияне получат новые льготы и выплаты в августе

Также сообщалось, что сейчас в Госдуме
рассматривается новая льгота для неработающих пенсионеров. В частности, эту категорию россиян хотят освободить от НДФЛ с процентов по вкладам, передает агентство Nation News.
Кроме того, президент России Владимир Путин
поручил подготовить правительству до 1 ноября проработать еще одну новую льготу для
россиян. Семьи с двумя и более детьми должны быть освобождены от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ) при продаже квартиры в течение пяти лет с покупки, если на эти деньги они покупают новое жилье.