Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Юрист: какие льготы и выплаты положены россиянам с августа

Ura.Ru
54 минуты назад
Россияне с 1 августа смогут сэкономить на отдыхе, а также получить прибавку к некоторым социальным выплатам, в том числе будет произведен перерасчет пенсий. Об этом сообщила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.
Россияне получат новые льготы и выплаты в августе
Фото: ТАССТАСС
«С 1 августа сделают перерасчет доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности», — рассказала она изданию Life.
Они устанавливаются при наличии необходимого специального стажа.
Также с 16 августа российские семьи с детьми-школьниками получат новые единовременные выплаты. Их размер составит 10 тысяч рублей. Заявления можно подавать с 15 июля на портале «Госуслуги».
Кроме того, в августе для семей с детьми будут доступны льготы на авиаперелеты. В список городов, куда можно отправится со скидкой входят Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск. Стоимость билета будет варьироваться от 4,6 до 10,9 тысяч рублей в зависимости от направления. Также правительство выпустило постановление, которое вводит субсидирование льготных тарифов для путешествий на поездах дальнего следования. Программа рассчитана на семьи с одним ребенком или несколькими детьми до 18 лет.
Также сообщалось, что сейчас в Госдуме рассматривается новая льгота для неработающих пенсионеров. В частности, эту категорию россиян хотят освободить от НДФЛ с процентов по вкладам, передает агентство Nation News. Кроме того, президент России Владимир Путин поручил подготовить правительству до 1 ноября проработать еще одну новую льготу для россиян. Семьи с двумя и более детьми должны быть освобождены от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ) при продаже квартиры в течение пяти лет с покупки, если на эти деньги они покупают новое жилье.
Личный счет,Владимир Путин,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители