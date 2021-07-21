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Пенсионерам объяснили, как получить социальную доплату к маленькой пенсии

Праймиещё 2
1 час назад
Социальную доплату к пенсии, предусмотренную для всех неработающих пенсионеров с общей суммой доходов ниже величины прожиточного минимума в регионе проживания, будут теперь устанавливать "проактивно со дня назначения пенсии", то есть без заявительного обращения пенсионера в ПФР, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда РФ.
Изменены правила начисления доплаты к пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"С 2022 года для назначения социальной доплаты к пенсии от пенсионеров больше не потребуется подавать заявления и предоставлять какую-либо информацию. Доплата будет назначаться проактивно со дня назначения пенсии", — цитирует издание.
В случае, если размер пенсии будет ниже величины прожиточного минимума, территориальный орган пенсионного фонда запросит сведения о мерах соцподдержки через Единую государственную информационную систему соцобеспечения, объяснили газете в ПФР. Если ПФР не найдет такие сведение в системе, то обратиться с запросом в соответствующий уполномоченный орган.
Если и после данного этапа проверки окажется, что доходы пенсионера ниже минимального, территориальный орган ПФР сам установит необходимую сумму и уведомит об этом пенсионера в течение трех рабочих дней.
Издание напоминает, что о социальных доплатах к пенсиям с января 2022 года в беззаявительном порядке в марте этого года заявлял Минтруд. Ведомство подготовило проект приказа, утверждающего порядок обмена информацией между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами регионов, который вступает в силу 30 июля, пишет РБК.
Личный счет,Пенсионный фонд РФ,Минтруд,РБК,
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