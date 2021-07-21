Изменены правила начисления доплаты к пенсии

В случае, если размер пенсии будет ниже величины прожиточного минимума, территориальный орган пенсионного фонда запросит сведения о мерах соцподдержки через Единую государственную информационную систему соцобеспечения, объяснили газете в ПФР. Если ПФР не найдет такие сведение в системе, то обратиться с запросом в соответствующий уполномоченный орган.