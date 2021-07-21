Россияне получат новые льготы и выплаты в августе

С 1 августа по 30 сентября пассажиры поездов дальнего следования смогут рассчитывать на скидку в 30% на поездки в плацкартных вагонах.

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Дисконт предоставят при покупке билета на верхние боковые места определенных номеров. Как заявил Life.ru финансовый эксперт Иван Солдатов, акция уже началась и продлится до 29 июля. При покупке билета до этого времени можно значительно сэкономить на поездке, отмечает он. Речь идет только об индивидуальных путешественниках, но не об организованных группах. Бонус не действует по детским тарифам.

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Кирилл Стус, руководитель практики юридической компании «Интерцессия», также рассказал о субсидировании льготных тарифов для путешествий на поездах дальнего следования этим летом. Эта программа действует для семей с одним ребенком или несколькими детьми до 18 лет. Льготный тариф будут рассчитывать как разницу между ценой на билет по выбранному маршруту в купе и 50% его ценой в плацкартном вагоне.

В августе пассажиры смогут рассчитывать на льготы на авиаперелеты. Они полагаются семьям с детьми. В такую программу заложены 47 маршрутов, отметил управляющий партнёр юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев. Для получения дисконта нужно осуществить единое бронирование на одно из субсидируемых направлений семьей с детьми. В список льготных маршрутов попали все крупные российские города — от Калининграда до Южно-Сахалинска. Стоимость билета со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4,6 до 10,9 тыс. рублей в зависимости от направления. Семьям с детьми будут доступны билеты по фиксированный низкой стоимости. Скидки предоставляются в рамках так называемой семейной поездки, сообщил заместитель председателя коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Тимур Баязитов. По его словам, билеты можно будет покупать у авиаперевозчиков, подпадающих под программу субсидирования.

С августа по декабрь будет производиться единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, которая полагается одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 17 лет. Инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья также полагается выплата, если им от 18 до 23 лет и они учатся по основным общеобразовательным программам.

Работающих пенсионеров ждет перерасчет страховых пенсий. Как отметил Стус, сумма прибавки индивидуальна. Она зависит от уровня зарплаты и начисленных страховых взносов пенсионера, который работал в прошлом году.

Оксана Красовская, ведущий юрист Европейской юридической службы, напомнила о перерасчете доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельным категориям работников организаций угольной промышленности с 1 августа. Сумма доплаты индивидуальна и устанавливается с помощью расчета по особой формуле.