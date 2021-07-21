Помощь государства: кому положена выплата в ₽450 тысяч

У многодетных семей будет возможность погасить часть кредита на строительство дома с помощью государства, сообщает «Российская газета». Поправки в постановление правительства, которые расширяют варианты использования выплаты в 450 тысяч рублей, вступили в силу 10 июля.

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Теперь эти средства можно направлять на погашение кредита, предоставленного на покупку участка для ведения личного подсобного хозяйства или садоводства, на строительство индивидуального дома или приобретение недостроенного дома. Кроме того, у граждан появится возможность погашать

кредит, предоставленный на приобретение жилья в рамках льготных программ регионов, на приобретение последней доли в жилом помещении, на уплату паевого взноса в жилищно-строительном кооперативе. Теперь кредит дает возможность оплатить ремонт покупаемого жилья или уплатить страховые взносы.

Как и ранее, воспользоваться выплатой имеют право заемщики с кредитами на покупку квартиры, дома или участка для индивидуального жилищного строительства.

Еще весной в России приняли закон о расширении использования 450 тысяч рублей многодетными семьями. Тогда говорилось, что количество получателей увеличится на 10%. Программа господдержки многодетных семей с ипотечными кредитами стартовала в сентябре 2019 года. Выплата в 450 тысяч на погашение ипотеки направляется семьям, в которых с января 2019 года родился третий или последующий ребенок.