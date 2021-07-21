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Мошенники стали маскироваться под операторов сотовой связи

Лера Букина
43 минуты назад
Мошенники с целью получить паспортные данные клиентов банков стали представляться операторами сотовой связи, сообщили «Российской газете» в компании Digital Security, специализирующейся на кибербезопасности.
Мошенники стали маскироваться под операторов сотовой связи
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Получи от пользователя отказ предоставить информацию, псевдооператор угрожает отключением связи. Полученную информацию в будущем злоумышленники могут использовать для получения кредитов.
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Злоумышленники могут угрожать необходимостью личной явки в офис, заполнением документов, ограничением услуг связи или даже блокировкой sim-карты, заявил Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра Zecurion.
«Тем более многие давние абоненты пользуются номерами, которые зарегистрированы не на них, и в случае проверки люди реально лишатся номера, на который завязано много контактов и учетных записей в различных сервисах», - добавил он.
На имя жертвы могут оформить микрокредит или фирму-однодневку, указал замруководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Роман Резвухин. Получив персональные данные из паспорта человека, мошенники могут прибегнуть к шантажу или регистрации в различных сервисах (от маркетплейсов до онлайн-казино), переоформлению сим-карты. Также они могут использовать данные для получения доступа к кодам в онлайн-банкинг, предупредил он.
Россиянам настоятельно рекомендуют не вступать в разговор с неизвестными и не предоставлять никому свои персональные данные.
Роскомнадзор советует гражданам минимизировать случаи предоставления своих персональных данных, особенно удаленным способом, заявили в пресс-службе ведомства. Нужно, прежде всего, проверить получателя персональных данных и его полномочия. Речь также идет о «службах безопасности банка», визитах «социальных работников» и сайтах «помощи в выплатах от государства», пояснили в Роскомнадзоре. Сотовые операторы также прилагают усилия для защиты своих клиентов. В пресс-службе МТС сообщили, что у них есть собственная антифрод-система, помогающая отследить сомнительные вызовы.
Как заявил глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер, восстановление экономической активности стало драйвером активизации мошенников – «социальных инженеров», которые крадут средства граждан, предлагая оформить беспроцентный кредит.
Личный счет,Михаил Бернер,Владимир Ульянов,Visa,Роскомнадзор,МТС,"Российская газета",
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