Мошенники стали маскироваться под операторов сотовой связи

На имя жертвы могут оформить микрокредит или фирму-однодневку, указал замруководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Роман Резвухин. Получив персональные данные из паспорта человека, мошенники могут прибегнуть к шантажу или регистрации в различных сервисах (от маркетплейсов до онлайн-казино), переоформлению сим-карты. Также они могут использовать данные для получения доступа к кодам в онлайн-банкинг, предупредил он.