Мошенники стали маскироваться под операторов сотовой связи

Роскомнадзор
советует гражданам минимизировать случаи предоставления своих персональных данных, особенно удаленным способом, заявили в пресс-службе ведомства. Нужно, прежде всего, проверить получателя персональных данных и его полномочия. Речь также идет о «службах безопасности банка», визитах «социальных работников» и сайтах «помощи в выплатах от государства», пояснили в Роскомнадзоре. Сотовые операторы также прилагают усилия для защиты своих клиентов. В пресс-службе МТС
сообщили, что у них есть собственная антифрод-система, помогающая отследить сомнительные вызовы.