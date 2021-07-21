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В Госдуме предложили расширить список получающих пособия на детей россиян

Анна Безрукова
43 минуты назад
Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб призвала к решению вопроса с выплатами пособий на детей от 8 до 17 лет родителям-одиночкам, получающим алименты. Это предложение она направила вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает RT.
В Госдуме предложили расширить список получающих пособия на детей россиян
Фото: ТАССТАСС
Как пояснила парламентарий, в соответствии с принятым 1 июля постановлением на начисление ежемесячного пособия могут рассчитывать родители, которые получают алименты на основании решения суда. При этом в тексте документа не говорится о тех, у кого есть заверенное у нотариуса алиментное соглашение. Бессараб рассказала, что получает множество обращений по поводу неправомерности такого решения в отношении граждан, решивших вопрос с алиментами без участия суда.
"Для гармонизации подзаконного нормативного акта мною было направлено обращение Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации. Ответ, который я получила, не разъясняет причин ущемления прав граждан, которые решили вопрос с выплатой алиментов через заключение соглашения в досудебном порядке. С учетом изложенного прошу Вас рассмотреть правомерность внесения изменения в названное постановление", – написала Бессараб.
Напомним, с 1 июля в Пенсионном фонде России начали принимать заявления на новые пособия от тех, кто встал на учет на ранних сроках беременности и неполных семей с детьми от 8 до 17 лет.
Сумма и той, и другой выплаты зависит от введенного в регионе прожиточного минимума. Неполным семьям доступно получить 50% прожиточного минимума ребенка, а беременным женщинам – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.
Личный счет,Светлана Бессараб,Татьяна Голикова,Пенсионный фонд РФ,Госдума,
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