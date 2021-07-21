В Госдуме предложили расширить список получающих пособия на детей россиян

Как пояснила парламентарий, в соответствии с принятым 1 июля постановлением на начисление ежемесячного пособия могут рассчитывать родители, которые получают алименты на основании решения суда. При этом в тексте документа не говорится о тех, у кого есть заверенное у нотариуса алиментное соглашение. Бессараб рассказала, что получает множество обращений по поводу неправомерности такого решения в отношении граждан, решивших вопрос с алиментами без участия суда.