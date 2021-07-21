Сервисы коротких ссылок крадут данные мобильного банка

Мошенники генерируют в них ссылки, после чего распространяют, выдавая за предложения о блокировке рекламы, установке VPN или антивируса. После перехода по такой ссылке производится загрузка вредоносного ПО FakeAdBlocker на смартфоны.
«С 1 января по 1 июля 2021 года было загружено более 150 тысяч экземпляров этого вируса на устройства Android, из которых 7,2% пришлось на Россию, что делает ее одной из наиболее пострадавших стран», – сообщили в ESET.
Вирус FakeAdBlocker загружает на устройство трояны. Они рассчитаны на кражу данных онлайн-банкинга. Вирус заполняет календарь на смартфоне событиями со ссылками на другие опасные ресурсы.
FakeAdBlocker может показывать рекламу в произвольные моменты времени и установить в систему другие приложения по команде центра управления, указывают в «Лаборатории Касперского».
В списке наиболее популярных сервисов для сокращения ссылок – «Кликер» «Яндекса», vk.cc «ВКонтакте», Bitly, Owly, to.click и другие.
Услуга сервисов для сокращения ссылок является легитимной, соответственно, привлечь их к ответственности просто нельзя, заявил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.