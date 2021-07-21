В Пенсионном фонде объяснили систему назначения доплат

Социальную доплату должны получать все неработающие пенсионеры, у которых размер ежемесячных выплат не доходит до уровня прожиточного минимума в регионе. Об этом РБК рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР)

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Чиновники отметили, что доплата представляет собой разницу между величиной прожиточного минимума пенсионера (ПМП) и размером материального обеспечения пенсионера.

С 2022 года для назначения социальной доплаты к пенсии больше не придется подавать заявления и лично обращаться в ПФР. Доплату назначат «проактивно», со дня назначения пенсии.

Если назначенная пенсия ниже величины ПМП, управление Пенсионного фонда проверит меры социальной поддержки через Единую государственную информационную систему соцобеспечения. Если данных там не окажется, ПФР самостоятельно направит запросы в различные органы.

Если после обработки полученной информации пенсия все равно окажется ниже минимума, сотрудники ПФР сами установят необходимую сумму и уведомят об этом пенсионера в течение трех рабочих дней.

С 1 января 2021 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составил 6 044,48 рубля.

В 2021-2024 годах индексация ожидается выше уровня прогнозируемой инфляции: с 1 января 2021 года пенсии подняли на 6,3 процента, в начале 2022-го их повысят на 5,9 процента, с 1 января 2023 года - на 5,6 процента, а с 1 января 2024-го - на 5,5 процента.