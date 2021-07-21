Просрочка по кредитам снизилась: радоваться нечему

По итогам июня 2021 года доля кредитов, по которым россияне допустили просрочку платежей на 90 и больше дней, сократилась до 6,7% от суммарного объема долга, что является минимумом за два года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». Что касается общего объема розничного кредитного портфеля, то, по оценке бюро, он составляет 12,55 трлн рублей.

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О снижении просроченной задолженности, хоть и не таком резком, заявил и Центробанк . Доля просрочки уменьшилась с начала года с 4,65 до 4,47% по итогам мая, что соответствует допандемийным уровням. В абсолютном выражении размер просроченных кредитов увеличился на 60 млрд рублей за пять месяцев.

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Как отмечается, падение доли плохих кредитов обусловлено наращиванием выдачи новых. Снижение доли просроченной задолженности произошло не только на фоне высоких темпов роста портфелей, но и продажи долгов кредиторами, указывает генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин

Факторы, влияющие на ускорение кредитования, - сворачивание мягкой денежно-кредитной политики ЦБ, а также завершение мер стимулирования спроса, полагают эксперты. На среднесрочном горизонте уровень просрочки однозначно вырастет, считает управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Повышение ключевой ставки вовсе не свидетельствует о появлении большого количества платежеспособных заемщиков, которые могут обслуживать дорогие кредиты, отмечает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова

По ее словам, ожидается ухудшение розничных портфелей, поскольку реальные располагаемые доходы населения стагнируют, а кредитная нагрузка увеличивается. В первом квартале 2021 года реальные располагаемые доходы населения сократились на 3,6% по отношению к аналогичному периоду 2020 года, а долговая нагрузка по итогам 2020 года повысилась с 10,9% до рекордных 11,7%.

«Это означает, что и закредитованность каждого отдельно взятого заемщика растет. Кроме того, сейчас много свежевыданных розничных кредитов, по которым рост просрочки еще впереди», — полагает Ольга Ульянова.