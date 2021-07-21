Россияне скупают «умные» гаджеты для дома

Одним из важнейших усилителей спроса эксперты называют популярность смарт-колонок с голосовыми помощниками, объединяющими в себе управление другими «умными» элементами. Данный рынок продолжит развиваться и к 2023 году может достичь 5–6 млрд рублей, что сравнимо с данными по технике массового потребления - фенами и блендерами.