Россияне скупают «умные» гаджеты для дома

Объем отечественного рынка устройств для «умного» дома в 1 полугодии текущего года преодолел отметку в 1,5 млрд рублей. Об этом «Известиям
» сообщили в компании «М.Видео-Эльдорадо». Продажи ритейлера по данной категории увеличились в семь раз. В «Ситилинке» и «Связном» рост оказался меньшим, но там тоже зафиксировали быстрый рост ниши.
Одним из важнейших усилителей спроса эксперты называют популярность смарт-колонок с голосовыми помощниками, объединяющими в себе управление другими «умными» элементами. Данный рынок продолжит развиваться и к 2023 году может достичь 5–6 млрд рублей, что сравнимо с данными по технике массового потребления - фенами и блендерами.
Отмечается, что кроме колонок, растут продажи и по другим категориям «умной» техники.
«В настоящее время фиксируем широкий спрос и на другие устройства из этого сегмента. Так, в нашей сети в 2021 году продажи «умных» ламп увеличились за первое полугодие в два раза, а «умных» розеток — в 1,8 раза в сравнении с прошлым годом», — уточнил руководитель дивизиона закупок офисной техники, сетевого оборудования и аксессуаров компании «Ситилинк» Иван Поликарпов.
Помимо названных категорий, в «М.Видео-Эльдорадо» также рассказали о повышении интереса потребителей к камерам видеонаблюдения и «умным» пультам (настраиваемые модули управления бытовой техникой). Представители «Связного» добавили, что также повышаются продажи термостатов, центров управления, датчиков движения.