Стартапы дня: зарабатываем на фанатах видеоигр и солнцезащитных очках

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

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Tiv: кешбэк для фанатов видеоигр

Видео дня

Портал «Стартап дня» рассказал об американском стартапе Tiv - платежной платформе, которая предлагает геймерам банковскую карту с кешбэком за время, проведенное в видеоиграх.

Видеоигры сейчас - это форма развлечения номер один, только в США около 164 миллионов человек старше 18 лет считают себя геймерами. В 2020 году расходы американцев на видеоигры достигли почти 57 миллиардов долларов (на 25 процентов больше, чем за год до этого). Несмотря на глубину и широту игровой индустрии, игровое сообщество долгое время недооценивалось классическими финансовыми учреждениями.

В Tiv подчеркивают , что их финансовая платформа расширяет возможности геймеров, делая время, которое они тратят на любимое занятие, более ценным.

«Геймерам всегда говорят, что игры - пустая трата времени. Как игрок и разработчик игр, я испытал это на собственном опыте. Миссия Tiv состоит в том, чтобы изменить это и сделать игровой процесс более полезным», - рассказал Джей Пи Пиллат, президент, директор по продуктам и соучредитель Tiv.

«Чем больше ты играл, тем круче процент», объясняет «Стартап дня». Портал отмечает, что, к примеру, за два часа игры в FIFA можно будет получить кешбэк в один процент в Walmart , а за три часа Call of Duty - пять процентов в Uber.

Платформа будет фиксировать не только время, которое геймеры проводят в играх, но и их достижения.

В мае стартап привлек 3,5 миллиона долларов инвестиций.

Innovative Eyewear: умные солнцезащитные очки

Стартап Innovative Eyewear разрабатывает и продает очки (включая солнцезащитные), которые не только помогают глазам, но и облегчают цифровую жизнь. Флагманские Bluetooth-очки стартапа Lucyd Lyte позволяют их владельцу слушать музыку, разговаривать по телефону и использовать голосовых помощников для выполнения стандартных задач на смартфоне без использования рук.

Сейчас Innovative Eyewear работает над приложением Vyrb, которое позволит владельцам очков прослушивать сообщения и отвечать на них голосом. В сентябре 2021 года стартап планирует запустить Vyrb на iOS и Android.

В стартапе считают, что их очки также помогут повысить безопасность пешеходов, количество смертей которых достигло пика за 28 лет (по данным Ассоциации безопасности дорожного движения США). Каждые 88 минут в США убивают пешехода. Это в значительной степени связано с тем, что пешеходы и водители отвлекаются на свои смартфоны.

Обычно наушники «крадут» пешехода из реального мира, но аудиосистема с открытым ухом Lucyd Lyte обещает решить эту проблему - ее динамики установлены на дужках очков.

На платформе StartEngine на старте кампании стартап собрал почти четыре тысячи долларов от шести инвесторов, минимальное вложение - 199,36 доллара. Стоимость компании оценивается в 20 миллионов долларов.

xCraft: будущее дронов

Американский стартап xCraft разрабатывает и производит беспилотники, которые позволяют доставлять предметы через «огромные пространства». Стартап сотрудничает с компаниями в сферах обороны, энергетики и общественной безопасности.

Одна из новинок стартапа, Panadrone, представляет собой беспилотник, который может подниматься на высоту до 120 метров и оставаться в воздухе более 24 часов. Один из клиентов компании планирует использовать Panadrone для вылетов в районы бедствия, обследования выживших и определения степени повреждений.

По последним оценкам , только в США объем рынка коммерческих дронов к 2026 году достигнет 35,4 миллиарда долларов.