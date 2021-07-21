Перечислены способы вернуть деньги за отмененный рейс

За последние дни в аэропортах Москвы произошло несколько серьезных задержек рейсов. Часто всему виной плохие погодные условия, однако случаются и полные отмены рейсов.

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У пассажира есть при задержке рейса есть право без доплаты улететь другим рейсом этой авиакомпании, если имеются билеты, заявил «Российской газете» заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев

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Также он может безвозмездно пользоваться услугами аэропорта, пока ожидает рейс: получить место в отеле, а также бесплатный проезд до него при задержке более 8 часов. Кроме того, ему полагается денежная компенсация в 3% за каждый час задержки (но не более 50% от цены билета), горячее питание при задержке более чем на 4 часа.

У пассажира есть возможность отказаться от перелета. Он может попробовать вернуть полную стоимость всего билета или его неиспользованной части. При наличии у авиакомпании системы ваучеров можно попросить его выдачу и использовать на будущие полеты, подсказывает Соловьев.

Для возврата авиабилета необходимо обратиться к сотруднику авиакомпании в аэропорту, подчеркивает он.

«Закон не ограничивает сроки возврата, но обычно это происходит в течение 1-2 месяцев. При вынужденном возврате билетов деньги возвращаются даже за невозвратные билеты. Но это не единственная возможность, также можно потребовать компенсации через суд. Для этого в аэропорту необходимо получить маршрут-квитанцию, на которой попросить сотрудника аэропорта поставить отметки о задержку или отмене рейса», - заявил специалист.

Если от сотрудников авиакомпании поступает отказ, следует записывать разговоры на диктофон в телефоне, чтобы иметь в суде доказательство нарушения ваших прав, рекомендует юрист. Затем необходимо составить досудебную претензию и описать все, что случилось. Во время ожидания ответа от

авиакомпании следует также направить жалобу в Роспотребнадзор . После этого составляется иск, его нужно подать в районный или мировой суд (если размер иска менее 50 000 рублей - в районный, если более - в мировой). Информацию на сайте суда можно будет увидеть тогда, когда суд примет иск и назначит заседание, подсказывает Соловьев.