Ставкам по ипотеке предрекли рост до 11%

Ипотечная ставка повысится по итогам 2021 года до 9,5–11%, более низкого показателя ввиду объективных факторов не ожидается, сообщила «Известиям» Юлия Савиных, управляющий партнер ООО «Мульти Трейд Консалтинг», действительный член Российского общества оценщиков. Так она прокомментировала прогноз вице-премьера России Марата Хуснуллина о повышении средней ипотечной ставки.

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«Поднятие ключевой ставки ЦБ — это всегда рост стоимости денег, удорожание потребительских кредитов, рост цен на товары и услуги. Часто во всех сферах торговли происходят снижение потребительской активности, ложное ожидание стабилизации рынков или снижения цен. В недвижимости появляется элемент отложенного спроса», — пояснила она.

С учетом того, что новый ипотечный лимит по льготной ставке 7% составляет всего 3 млн рублей, для московских рынков это «слишком мало». Это станет драйвером повышенного спроса. Что касается регионов, учитывая использование государственных мер поддержки, то там строительную отрасль ждет активное развитие. Однако следует понимать, что доходы населения в субъектах растут намного меньше, чем стоимость строительства и недвижимости. В этой связи приобретение жилья станет еще менее доступным, чем раньше, считает Савиных.

Хуснуллин ранее сообщил, что средняя ипотечная ставка повысится по итогам этого года по отношению к прошлогоднему показателю в связи с удорожанием льготной ипотеки и повышением ключевой ставки ЦБ. Если базовая ставка Банка России в настоящее время достигает 5,5%, то к ней для расчета ипотечной ставки добавляется 1,5–2,5 п.п., указал он. В первые полгода в России была «достаточно невысокая ставка», среднегодовая по стране по итогам года прогнозируется выше 7%, заявил вице-премьер.