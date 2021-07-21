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Коснется всех: в УК станет больше статей с конфискацией имущества

Лера Букина
1 час назад
Законопроект Минфина о применении конфискации имущества в качестве наказания еще по нескольким статьям Уголовного кодекса положительно оценило Минэкономразвития, пишут «Известия».
Коснется всех: в УК станет больше статей с конфискацией имущества
Фото: ТАССТАСС
Предполагается распространение этой меры на статьи 193 и 193.1 УК — «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
В профильном комитете Госдумы и во фракциях готовы поддержать новые нормы, так как считают, что проблема незаконного вывода капитала из страны действительно существует. Первый зампред «Справедливой России» Михаил Емельянов назвал проблему вывода денежных средств из России очень серьезной.
Константин Калачев, глава «Политической экспертной группы», не исключил того, что законопроект коснется как физических, так и юридических лиц, которые совершают валютные операции.
«В частности, бизнесменов, так как зачастую они работают в полутени. Многие из них имеют какие-либо интересы за границей — например, покупают недвижимость, обустраивают жизнь своих детей», — подчеркнул он.
По данным Банка России, по сравнению с 2019 годом в 2020 году вывод денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям сократился на 21%.
Министр экономического развития России Максим Решетников заявлял о возможной донастройке налоговой системы, чтобы та делала менее выгодным для бизнеса вывод средств за рубеж.
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