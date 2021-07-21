Коснется всех: в УК станет больше статей с конфискацией имущества

Предполагается распространение этой меры на статьи 193 и 193.1 УК — «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».