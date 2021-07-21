Как правильно продавать машину: советы автоэксперта

Публикация некачественных фотографий автомобиля и в малом количестве является одной из самых распространенных ошибок, которые допускают автовладельцы в ходе самостоятельной продажи машины, сообщил
агентству «Прайм» директор «Авилон. Автомобили с пробегом» Николай Баскаков.
Нужно учитывать, что покупатель хочет видеть автомобиль без прикрас, поэтому следует сделать снимки машины с разных ракурсов и планов, подчеркнул он. Важно сделать упор на интерьер, разместив в объявлении фотоподборку минимум из тридцати фотографий, подсказывает Баскаков.
«Также владельцу машины важно помнить, что грязный автомобиль и с явными внешними повреждениями снижает шансы на продажу. Поэтому прежде чем продавать его, сначала нужно сделать химчистку и привести в порядок детали кузова», — отмечает эксперт.
Нужно также качественно составить техническое описание автомобиля, а именно сообщить самые важные данные по продаваемой модели (год выпуска, уровень пробега, тип двигателя, количество владельцев за все время, какая у машины гарантия). Следует не пренебрегать предоставлением максимально полезной информации, включая перечисление дорогих и нужных опций, например, обслуживание у дилера (если было). Однако специалист предостерег от чрезмерного восхваления автомобиля, поскольку такой подход лишь разрушит доверие.
Россияне приобретают две трети автомобилей благодаря займу в банке, следует из данных «СберАвто». Как отмечается, восемь из десяти заемщиков прибегают к оформлению кредита без первоначального взноса, несмотря на повышенную ставку по данной программе.