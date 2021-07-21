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Глава холдинга RFP Group предложил приватизировать российский лес

Анна Безрукова
1 час назад
Российским инвесторам следует предоставить возможность приватизировать 2-3% от лесной территории страны, чтобы там можно было вести деятельность по интенсивному выращиванию леса. Это мнение в интервью изданию РБК озвучил гендиректор крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константин Лашкевич.
Российский лес предложили приватизировать
Фото: ТАССТАСС
Он пояснил, что в дальневосточном регионе продолжают исчезать леса с качественной древесиной, а ожидать их естественного роста нужно будет от 80 до 120 лет.
В связи с этим, он предложил, основываясь на опыте Новой Зеландии, предоставить лесные территории, где с учетом плодородия и подбора породного состава можно будет получить прирост деловой древесины. Но эту идею можно будет реализовать, только если инвесторам будет разрешено приватизировать лес, пояснил Лашкевич.
"Я не буду этим заниматься, поскольку это уничтожит мою операционную экономику, а инвестиционную модель нельзя выстроить без прав на землю или хотя бы насаждения. Требуются вложения в размере около пяти тысяч долларов на гектар, пока леса не начнут уже сами расти", — пояснил руководитель RFP Group.
По его мнению, для этого нужно выделить климатические зоны с самыми благоприятными условиями, которые будут занимать 2-3% от всех российских лесов.
"Нужно предоставить возможность приватизации таких земель, страховать лес дешево, закладывать его в банк, повышать его стоимость на балансе за счет прироста и привлекать средства из фондов России и других стран", — подытожил он.
Личный счет,РБК,
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