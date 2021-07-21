Российский лес предложили приватизировать

Он пояснил, что в дальневосточном регионе продолжают исчезать леса с качественной древесиной, а ожидать их естественного роста нужно будет от 80 до 120 лет.
В связи с этим, он предложил, основываясь на опыте Новой Зеландии, предоставить лесные территории, где с учетом плодородия и подбора породного состава можно будет получить прирост деловой древесины. Но эту идею можно будет реализовать, только если инвесторам будет разрешено приватизировать лес, пояснил Лашкевич.
По его мнению, для этого нужно выделить климатические зоны с самыми благоприятными условиями, которые будут занимать 2-3% от всех российских лесов.