Повелись на льготы: число ипотечных сделок в Москве достигло рекорда

Он отметил, что по сравнению аналогичным периодом прошлого года количество регистраций увеличилось почти на 57%.

Ефимов также подчеркнул, что на столицу приходится 27,6% от общего объема выданных в России кредитов в рамках льготной ипотеки.

В апреле 2020 года в России для поддержки строительной отрасли была запущена программа льготного ипотечного кредитования на квартиры в новостройках под 6,5%. Изначально программа должна была завершиться в ноябре 2020 года, затем ее продлили до 1 июля 2021 года.