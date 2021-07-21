Повелись на льготы: число ипотечных сделок в Москве достигло рекорда

Число сделок с ипотекой в первом полугодии 2021 года в Москве побило все рекорды, преодолев порог в 60 тысяч. Об этом сообщило
управление Росреестра по Москве.
«Это первый случай за все годы статистических наблюдений, когда в первые шесть месяцев года достигнут такой внушительный объем. Предыдущий максимум за аналогичный период нами фиксировался в 2019 году – более 42 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования», - пояснил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.
Он отметил, что по сравнению аналогичным периодом прошлого года количество регистраций увеличилось почти на 57%.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
назвал причиной резкого роста льготную программу ипотеки на новостройки.
«За первое полугодие 2021 года в столице выдано 33,1 тысяча льготных ипотечных кредитов общим объемом 208,3 млрд рублей. При этом, в июне нынешнего года в Москве было выдано 7 тысяч льготных ипотечных кредитов на общую сумму 46,9 млрд рублей, что стало рекордом за все время действия льготной программы», - отметил он.
Ефимов также подчеркнул, что на столицу приходится 27,6% от общего объема выданных в России кредитов в рамках льготной ипотеки.
В апреле 2020 года в России для поддержки строительной отрасли была запущена программа льготного ипотечного кредитования на квартиры в новостройках под 6,5%. Изначально программа должна была завершиться в ноябре 2020 года, затем ее продлили до 1 июля 2021 года.
При этом глава департамента банковского надзора Центробанка Александр Данилов
предупредил, что на ипотечном рынке может произойти перегрев, если программу еще раз продлят и наступит новый кризис.