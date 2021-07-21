Раскрыта стоимость личных данных россиян на черном рынке

Мошенники зарабатывают на продаже личных данных россиян от 3,5 тысячи до сотен тысяч рублей. Об этом рассказало РИА Новости со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности.

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Глава отдела информационной безопасности «СёрчИнформ» Алексей Дрозд пояснил, что чаще всего мошенники продают «пробивы» банковских данных. Цены варьируются от 3,5 тысячи рублей за номер карты клиента до 18 тысяч рублей за выписку по номеру расчетного счета.

Дорого стоят уникальные базы данных. Дрозд напомнил, что в апреле 2021 года за сто тысяч рублей на продажу в даркнете выставили сто тысяч заявок на кредит клиентов банка «Дом.РФ».

По его словам, в объявлениях о продаже данных часто фигурируют суммы в пересчете на строку (5-30 рублей за строку).

Глава направления аналитики InfoWatch Андрей Арсентьев добавил, что недобросовестный сотрудник салона сотовой связи или офиса мобильного оператора может подготовить справку с персональными данными абонента за 500-1000 рублей, а детализацию его вызовов за несколько месяцев - продать за 10-20 тысяч рублей и дороже.

20 июля « Коммерсант » рассказал об утечке база данных пользователей сервиса sms-activate.ru. Площадка предоставляет онлайн-номера, которые используют для регистрации в соцсетях, мессенджерах и на различных сайтах. Утекший файл содержит имена, адреса электронной почты (более 163 тысяч), IP-адреса, частичные номера банковских карт и суммы платежей.