ФНС усилит контроль за доходами пенсионеров

Российских пенсионеров, получающих деньги на банковскую карту, ждут возможные проверки со стороны налоговой службы . Они могут начаться после принятия поправок в федеральное законодательство, сообщает PRIMPRESS.

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Министерство труда и социальной защиты России разработало поправки в Федеральный закон 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Новые изменения предполагают усовершенствование порядка оказания помощи нуждающимся, а также самого процесса выявления таких граждан.

Основное нововведение – привлечение Федеральной налоговой службы (ФНС) к проверкам доходов граждан.

«Налоговики будут сообщать в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), если доходы и имущественная обеспеченность человека упали ниже критического показателя, а также если его финансовые возможности позволяют жить без дополнительной поддержки», – сообщает издание.

Оцениваться будут не только уровень доходов пенсионеров и объем денежных средств, которые поступают им на банковскую карту, но и количество имущества, которым они владеют.

Эксперты сходятся во мнении, что после вступления поправок в силу усилятся проверки пенсионеров. Это приведет к повышению выявляемости неофициальных доходов пожилых граждан, которые они скрывают от государства. Это, в частности, касается «серых» подработок, при наличии которых пенсионер остается в статусе неработающего в базе данных Пенсионного фонда.