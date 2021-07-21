ФНС усилит контроль за доходами пенсионеров

Российских пенсионеров, получающих деньги на банковскую карту, ждут возможные проверки со стороны налоговой службы
. Они могут начаться после принятия поправок в федеральное законодательство, сообщает
PRIMPRESS.
Министерство труда и социальной защиты России разработало поправки в Федеральный закон 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Новые изменения предполагают усовершенствование порядка оказания помощи нуждающимся, а также самого процесса выявления таких граждан.
Основное нововведение – привлечение Федеральной налоговой службы (ФНС) к проверкам доходов граждан.
«Налоговики будут сообщать в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), если доходы и имущественная обеспеченность человека упали ниже критического показателя, а также если его финансовые возможности позволяют жить без дополнительной поддержки», – сообщает издание.
Оцениваться будут не только уровень доходов пенсионеров и объем денежных средств, которые поступают им на банковскую карту, но и количество имущества, которым они владеют.
Эксперты сходятся во мнении, что после вступления поправок в силу усилятся проверки пенсионеров. Это приведет к повышению выявляемости неофициальных доходов пожилых граждан, которые они скрывают от государства. Это, в частности, касается «серых» подработок, при наличии которых пенсионер остается в статусе неработающего в базе данных Пенсионного фонда.
В России с 1 июля вступили в силу новые правила, предусматривающие блокировку счетов по решению налоговых органов. Теперь инспекторы налоговой службы получили право не позднее чем за две недели до срока блокировки направлять уведомления, где будет указано, что компания не выполнила свои обязанности по сдаче декларации или расчету. Но, в соответствии с положениями Налогового кодекса, эта мера для налоговой службы - право, а не обязанность.