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При переезде в другой регион россиянам могут начать платить

Российская Газетаиещё 1
19 минут назад
При переезде в другой регион с целью трудоустройства россиянам могут начать выделять финансовую поддержку. С такой инициативой выступил Минтруд России. Проект федерального закона о внесении изменений в закон РФ "О занятости населения в РФ" размещен для общественного обсуждения.
За переезд в другой регион россиянам могут начать платить
Фото: iStockiStock
В ведомстве отмечают, что поправки в закон позволят расширить круг соискателей вакансий, которые смогут получить поддержку от государства при трудоустройстве в другой местности (как в пределах одного региона, так на территории другого региона). "Теперь эту услугу могут получить не только безработные граждане, которые зарегистрированы в центрах занятости, но и те, кто ищут работу и готовы переехать для временного трудоустройства или на постоянное место жительства в новой местности", - уточняют в Минтруде.
Сейчас безработным россиянам при переезде в другую местность оказывается финансовая поддержка. Эта помощь включает в себя оплату стоимости проезда и суточные расходы, а также аренду жилья при переезде или провоз имущества и выплату единовременного пособия при переселении. Ее размер устанавливают региональные власти.
В случае утверждения закона регионами будут выделены дополнительные средства на выплату суточных, а также единовременного пособия тем гражданам, кто не смог найти работу в своем регионе.
Проектом закона также изменяется механизм реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. Упрощается порядок согласования указанных программ. Работодатели могут выступить участниками софинансирования привлечения работников в рамках региональных программ.
Личный счет,Минтруд,
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