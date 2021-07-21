Названы снижающие цены на жилье факторы

Эксперт по недвижимости Константин Барсуков предупредил россиян, планирующих инвестировать в жилье, что стоимость их квартир может резко упасть из-за свалок и строительства трасс. Об этом сообщает портал « Слово и дело ».

Фото: ТАСС ТАСС

В качестве примера Барсуков привел Московскую область, где до 2020 года существовала проблема мусорных полигонов.

«Вся недвижимость, которая находится в тех районах, где были свалки и от них шел неприятный запах, считалась неликвидной», - заявил он.

Эксперт добавил, что на стоимость жилья может повлиять ухудшение транспортной доступности и строительство трасс.

«Было тихо, и вдруг с улицы стал доноситься сильный шум машин», - отметил он.

Снизить цену квартиры может вырубка деревьев и строительство новых кварталов на месте парков.

«Люди, которые инвестируют в недвижимость с целью получить прибыль, должны смотреть перспективу на краткосрочный период - год или два. < > Не рекомендую неопытным инвесторам играть в игру «я куплю квартиру - она вырастет в цене - я заработаю». Нужно всегда оценивать риски», - предупредил он.

Аналитики портала «Индикаторы рынка недвижимости» подсчитали, что цены на квартиры в Москве в прошлом году выросли более чем на 12 процентов.

Эксперты предупреждали, что цены будут расти в течение всего 2021 года на фоне повышенного спроса на льготные программы ипотеки.

С апреля 2020-го государство субсидирует ипотечные ставки: самой популярной программой в России стала льготная ипотека на новостройки под 6,5 процента. Действовала она до 1 июля 2021 года.