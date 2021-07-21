Названы снижающие цены на жилье факторы

Эксперт по недвижимости Константин Барсуков
предупредил россиян, планирующих инвестировать в жилье, что стоимость их квартир может резко упасть из-за свалок и строительства трасс. Об этом сообщает портал «Слово и дело
».
В качестве примера Барсуков привел Московскую область, где до 2020 года существовала проблема мусорных полигонов.
«Вся недвижимость, которая находится в тех районах, где были свалки и от них шел неприятный запах, считалась неликвидной», - заявил он.
Эксперт добавил, что на стоимость жилья может повлиять ухудшение транспортной доступности и строительство трасс.
«Было тихо, и вдруг с улицы стал доноситься сильный шум машин», - отметил он.
Снизить цену квартиры может вырубка деревьев и строительство новых кварталов на месте парков.
«Люди, которые инвестируют в недвижимость с целью получить прибыль, должны смотреть перспективу на краткосрочный период - год или два. < > Не рекомендую неопытным инвесторам играть в игру «я куплю квартиру - она вырастет в цене - я заработаю». Нужно всегда оценивать риски», - предупредил он.
Аналитики портала «Индикаторы рынка недвижимости» подсчитали, что цены на квартиры в Москве в прошлом году выросли более чем на 12 процентов.
Эксперты предупреждали, что цены будут расти в течение всего 2021 года на фоне повышенного спроса на льготные программы ипотеки.
С апреля 2020-го государство субсидирует ипотечные ставки: самой популярной программой в России стала льготная ипотека на новостройки под 6,5 процента. Действовала она до 1 июля 2021 года.
Программу продлили, но ее условия изменили: максимальная ставка по кредиту выросла до семи процентов, а размер кредита упал до трех миллионов рублей для всех регионов России. Раньше в столичном регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области можно было взять кредит на сумму до 12 миллионов.