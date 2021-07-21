Эксперты спрогнозировали повышение цен на аренду жилья в Москве

Пандемия коронавируса изменила предпочтения россиян при выборе арендного жилья. В частности, это произошло из-за перехода многих на удаленную работу. Эксперты рассказали, как изменились цены, уровень спроса, предложение и самые важные факторы выбора объекта для арендаторов московских квартир за последнее время.
Так, в июне текущего года ставки долгосрочной аренды квартир в Москве увеличились на 13% в сравнении с июнем прошедшего года, что на 100% компенсирует снижение 2020-го года, которое случилось вследствие локдауна, пояснил глава проектов развития направления вторичной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин. Он отметил, что в июне этого года снять объект недвижимости в российской столице можно было в среднем за 45 тыс. руб. в месяц, передает РБК.
В сравнении с началом этого года цена аренды в Москве значительно не изменилась, фиксировались отклонения в 2–4% в обе стороны в зависимости от месяца, района и уровня экспонируемых квартир, пояснила управляющий директор компании «Миэль»Мария Жукова. Она также добавила, что для рынка аренды такого рода колебания не имеют существенного значения.
За минувшие шесть месяцев больше всего сократилась ставка для квартир в новостройках (возведенных после 2010 года), что объясняется высоким уровнем конкуренции с недавно появившимися новыми домами, выходящими на рынок аренды, рассказала главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина. Она отметила, что вследствие снижения платежеспособности многие начали чаще рассматривать менее дорогие варианты в старых домах для того, чтобы сэкономить.
Эксперты ожидают подъем спроса на аренду квартир в Москве ближе к осени.
«Осенью будет рост цен, особенно по ликвидным лотам, — по таким предложениям возможна коррекция до +10%. К середине — концу сентября ставки могут вырасти на 3–4%», — считает директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.