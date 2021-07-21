Эксперты спрогнозировали повышение цен на аренду жилья в Москве

Пандемия коронавируса изменила предпочтения россиян при выборе арендного жилья. В частности, это произошло из-за перехода многих на удаленную работу. Эксперты рассказали, как изменились цены, уровень спроса, предложение и самые важные факторы выбора объекта для арендаторов московских квартир за последнее время.

За минувшие шесть месяцев больше всего сократилась ставка для квартир в новостройках (возведенных после 2010 года), что объясняется высоким уровнем конкуренции с недавно появившимися новыми домами, выходящими на рынок аренды, рассказала главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина. Она отметила, что вследствие снижения платежеспособности многие начали чаще рассматривать менее дорогие варианты в старых домах для того, чтобы сэкономить.