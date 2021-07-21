«АвтоВАЗ» объявил о скидках: есть условие

Как отмечается, для участия в акции можно предоставить QR-код сертификата вакцинации. Плановое техобслуживание автомобилей Lada в дилерских центрах в таком случае будет стоить на 9% дешевле. Скидка в 5% полагается привитым покупателям запчастей и аксессуаров Lada и бренда Lecar в магазинах «Lada Dеталь».

В компании подчеркнули, что в России в общей сложности около полутора тысяч магазинов «Lada Deталь» и более 300 дилеров.

Также стало известно, что «АвтоВАЗ» откажется от нынешней версии Lada Vesta из-за перехода на более современную платформу. Сейчас Vesta собирается на платформе Lada B/C, однако в будущем будет сделан переход на модульную CMF-B. Причиной этого станет то, что B/C не обладает электронной архитектурой, необходимой для внедрения элементов телематики и современных систем активной безопасности и контроля. Также эта платформа не позволяет создавать на ней легковые автомобили и кроссоверы.