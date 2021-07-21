«АвтоВАЗ» объявил о скидках: есть условие

«АвтоВАЗ» запустил
акцию, в рамках которой россияне, прошедшие вакцинацию от коронавируса, смогут получить скидки на техобслуживание и на запчасти и аксессуары.
«Покажите сертификат о прививке от COVID-19 и получите выгоду на ТО и запчасти — такое специальное предложение действует с 21 июля по 15 сентября 2021 года для владельцев автомобилей Lada и клиентов розничных магазинов «Lada Dеталь», — сказано в сообщении производителя.
Как отмечается, для участия в акции можно предоставить QR-код сертификата вакцинации. Плановое техобслуживание автомобилей Lada в дилерских центрах в таком случае будет стоить на 9% дешевле. Скидка в 5% полагается привитым покупателям запчастей и аксессуаров Lada и бренда Lecar в магазинах «Lada Dеталь».
В компании подчеркнули, что в России в общей сложности около полутора тысяч магазинов «Lada Deталь» и более 300 дилеров.
Минпромторг
решил не перезапускать программу льготного автокредитования, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники. Она предусматривала компенсацию в 10% авансового платежа за машину стоимостью до 1,5 млн рублей. По большей части механизм рассчитан на модели АвтоВАЗа.
Также стало известно, что «АвтоВАЗ» откажется от нынешней версии Lada Vesta из-за перехода на более современную платформу. Сейчас Vesta собирается на платформе Lada B/C, однако в будущем будет сделан переход на модульную CMF-B. Причиной этого станет то, что B/C не обладает электронной архитектурой, необходимой для внедрения элементов телематики и современных систем активной безопасности и контроля. Также эта платформа не позволяет создавать на ней легковые автомобили и кроссоверы.