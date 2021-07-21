Банк России предложил извещать граждан об истекающем сроке вклада

Центробанк порекомендовал банкам предупреждать клиентов об истекающем сроке вклада и объяснять, как они могут распорядиться своими деньгами в дальнейшем. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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По данным ЦБ, в некоторых случаях, когда срок вклада продлевается автоматически, ставка падает вплоть до 0,001 процента годовых. Иногда деньги с истекшего вклада просто переводят на текущий счет и проценты на них не начисляются.

В Центробанке рассказали о жалобах вкладчиков, особенно пенсионеров, на банки, которые не всегда напоминают о сроках и условиях продления вклада.

В ЦБ считают, что банки должны сообщать клиентам о возможности продлить вклад на прежних или новых условиях или вернуть деньги с процентами.

Также банкам следует предупреждать, что станет с деньгами, если вкладчики не предпримут каких-либо действий.

В 2018 году в Госдуме заявили о миллиардах рублей, оставшихся на вкладах «спящих» клиентов. Депутаты обсуждали идею создания специального государственного фонда, где эти средства могли бы аккумулироваться.