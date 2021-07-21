Раскрыта новая схема мошенничества с промокодами

Эксперты «Инфосекьюрити» рассказали о новой мошеннической схеме с использованием фальшивых промокодов. Как сообщается в Telegram-канале компании, мошенники создают сайты промокодов, где большинство из кодов - пустышки, но один все же работает и обманывает пользователей.

Фото: ТАСС ТАСС

Жертв заманивают «вкусными промокодами», обещающими кешбэк в 50 процентов за перевод от трех тысяч рублей между двумя картами (это могут быть свои карты, своя карта и кредитка друга или родственника).

Мошенники рассчитывают на жадность жертвы: человек, возможно, решится на сумму гораздо больше трех тысяч, чтобы получить максимальный кешбэк.

Чтобы «активировать» промокод, пользователь переходит на сайт со словом «bankpay» в адресе, где ему предлагают ввести данные двух банковских карт и сумму перевода. Сумма ограничена 50 тысячами рублей, таким образом, жертве намекают на кешбэк в 25 тысяч.

Речь идет о фальшивой платежной системе: после ввода данных карты откроется страница подтверждения транзакции на поддомене secure., имитирующем стандартную страницу банка. Там предложат ввести код из СМС-сообщения, а затем покажут сообщение об ошибке транзакции.

По данным «Инфосекьюрити», все эти ресурсы находятся на одном хостинге с еще парой сотен «откровенно мошеннических сайтов».

Клиенты российских банков ранее пожаловались на другую схему обмана. Мошенники теперь не только запугивают россиян несанкционированными операциями, но и предлагают вклады с повышенными ставками.