Весомый аргумент: автомобили с нелегальными сигаретами предложили изымать

Минпромторг России
предложил изымать автотранспорт, который используется для перевозки нелегальной табачной продукции, передает ТАСС
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С предложением ввести соответствующую законодательную норму министерство выступило на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
В Минпромторге оценили потери бюджета от недополученных табачных акцизов в 100 млрд рублей в год и отметили, что в 2021 году зафиксирован рост поставок контрафактных сигарет в Россию.
«В связи с этим Минпромторг России предложил рассмотреть возможность введения нормы конфискации автомобильного транспорта, задействованного для перевозки нелегальной табачной продукции», - сообщили в ведомстве по итогам заседания.
В министерстве считают, что риск конфискации транспортного средства станет не только весомым аргументом для отказа от незаконной деятельности, но и эффективной профилактической мерой.
В Минпромторге отметили, что ранее введенные меры по борьбе с нелегальной табачной продукцией привели к снижению доли контрафакта в табачной промышленности в 2020 году с 15,6% до 10,2%. Это принесло бюджету России в 2020 году дополнительные 45 млрд рублей.
С 1 июля 2020 года в России заработала система цифровой маркировки и прослеживания табачной продукции. Сейчас в системе работают все легальные производители, дистрибьюторы и около 120 тысяч предприятий розничной торговли.