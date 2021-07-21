Весомый аргумент: автомобили с нелегальными сигаретами предложили изымать

С предложением ввести соответствующую законодательную норму министерство выступило на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

В Минпромторге оценили потери бюджета от недополученных табачных акцизов в 100 млрд рублей в год и отметили, что в 2021 году зафиксирован рост поставок контрафактных сигарет в Россию.

«В связи с этим Минпромторг России предложил рассмотреть возможность введения нормы конфискации автомобильного транспорта, задействованного для перевозки нелегальной табачной продукции», - сообщили в ведомстве по итогам заседания.

В министерстве считают, что риск конфискации транспортного средства станет не только весомым аргументом для отказа от незаконной деятельности, но и эффективной профилактической мерой.

В Минпромторге отметили, что ранее введенные меры по борьбе с нелегальной табачной продукцией привели к снижению доли контрафакта в табачной промышленности в 2020 году с 15,6% до 10,2%. Это принесло бюджету России в 2020 году дополнительные 45 млрд рублей.