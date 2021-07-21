Вопрос с подорожанием базовых продуктов в настоящее время стоит "особо остро". Об этом заявил
президент РФ Владимир Путин
на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
"И отдельная тема, та, о которой мы многократно говорили, к которой мы многократно возвращались по разным поводам и по разным номенклатурам. Я имею в виду ситуацию с ценами на основные товары, в том числе, прежде всего, на продукты питания. Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого, борщевого набора, мы недавно об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере", - сказал Путин.
«О результатах мониторинга постоянно докладывают (президенту), а, главное, постоянно принимаются меры. Это не значит, что мы можем застраховать себя от каких-то скачкообразных ситуаций в тех или иных регионах, в тех или иных магазинах. Но в целом по стране определенные механизмы сдерживания сформулированы, и они действуют», — приводит слова Пескова «Интерфакс».
Тем временем цены на бананы в России достигли уровня 2016 года и обновили пятилетний максимум. Причиной стремительного подорожания эксперты считают сложности с логистикой, наценки посредников и ослабление рубля.
В свою очередь Ассоциация производителей и поставщиков питания «Руспродсоюз» ожидает, что рекордно подорожавшие бананы вновь подешевеют, причем в ближайшее время.
Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак
заявил, что необходимо добиться снижения цен на овощи в торговых сетях в течение двух недель. Об этом он сообщил на совещании, посвящённом ситуации с ростом цен на продовольствие.
Политик отметил, что следует разработать комплекс мер, чтобы подобная проблема в будущем больше не повторялась.
Нужно, чтобы мы в течение ближайших двух недель увидели снижение цен на овощи, чтобы это отразилось на ценниках в торговых сетях, — подчеркнул Турчак.
По его словам, снизить цены на овощи можно в два этапа. Первый этап заключается в текущем снижении цен, которого необходимо добиться. Покупатели в ближайшее время должны увидеть уменьшение стоимости на так называемый борщевой набор, отметил политик. Второй этап — разработка специального комплекса мер, которые не позволят повториться данной проблеме. При этом партия готова оказывать всю необходимую помощь торговым сетям и сельхозпроизводителям.
Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ
считает вероятным рост цен на ключевые продукты питания, которые необходимы каждой семье, пишет "Вечерняя Москва".
В России может произойти снижение цен на сезонные продукты осенью 2021 года, но оно не будет долгим, считает эксперт.
Шелищ объяснил, что "подорожать этой осенью может абсолютно все", — сообщила журналист "Вечерней Москвы" М. Найденкова.
"Единственное главное ограничение цен сегодня — спрос потребительский. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу", — отметил председатель Союза потребителей.
Для домохозяйств с низкими доходами очень важную роль играют такие продукты как крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб, объяснил Шелищ.
"Решение состоит в увеличении предложений. Тогда цены снижаются. Нужно больше производить самим и не закрываться от конкуренции с импортом. Но пока не особо справляемся", — резюмировал эксперт.
Цены на продукты в «магазинах у дома» за июнь по сравнению с маем в среднем выросли на 1,2% — больше всего за этот месяц подорожали майонез, газировка и пельмени, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании «Эвотор».
«Средняя цена на пельмени выросла за месяц на 3%, а за год — на 9%. Рост цен на этот продукт, скорее всего, связан с ростом цен на свинину», — следует из отчета компании.
За месяц майонез подорожал на 3%, за год — на 30%, а лимонады стали дороже на 7% по сравнению с прошлым годом, отмечается в исследовании.
Сладости, за исключением выпечки, йогурты, кефир и мясные полуфабрикаты за месяц стали дороже на 2%, цены на растительное и сливочное масло, сливки, сметану, маргарин и некоторые крупы поднялись незначительно — всего на 1%.
Компания отмечает, что есть и продукты, цена на которые снизилась — это творог, мюсли и рис: они стали дешевле на 1%.
В своем анализе компания «Эвотор» использовала 187 товарных наименований из 47 продуктовых категорий.
Минсельхоз
заявил, что рост цен на продукты в России в текущем году останется в рамках инфляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление советника министра сельского хозяйства Юрия Косована.
По его словам, сейчас в стране цены производителей на все базовые продукты питания стабильны. Принятые правительством меры поддержки и регулирования позволили снизить волатильность и начать новый сельхозгод без резких колебаний, отметил советник министра.
«По отдельным категориям сейчас наблюдается снижение стоимости, и в дальнейшем, по мере поступления нового урожая, эта тенденция продолжится», — сказал Косован.
Так, благодаря пошлинам уменьшилась стоимость пшеницы, а новые меры поддержки предприятий снизили цены на муку. Вместе эти меры способствовали сохранению уровня цен на хлеб, отметил представитель Минсельзова. Он также добавил, что стоимость сахара и подсолнечного масла с декабря 2020 года практически не меняется, цены на крупы — рис и гречневую крупу, в целом за последние месяцы также не демонстрируют резкой динамики.
Более 60% россиян тратят на продукты питания не менее половины своей зарплаты. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные исследования аналитического центра университета «Синергия».
Почти у 15% россиян на еду уходит около трети заработка, ещё порядка 9% тратят на неё лишь пятую часть от зарплаты, а 16% — почти все заработанные деньги, отмечается в сообщении.
При этом почти все опрошенные отметили рост цен на продукты, в частности, подорожание овощей, фруктов, молочной продукции, мяса и растительного масла.
«Виновниками» роста инфляции в стране треть опрошенных назвали ослабление курса рубля, ещё треть — накрутку цен продуктовыми сетями, а оставшиеся обвинили производителей в ориентации на западный рынок и экспорт вместо наполнения внутреннего.
Кроме того, большая часть россиян ожидает очередного повышения цен на продукты в ближайшее время, остальные же считают, что ничего не изменится.