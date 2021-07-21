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Экс-губернатору списали долги на 6,4 млрд рублей

Вероника Полынина
24 минуты назад
Арбитражный суд Новгородской области списал экс-губернатору Михаилу Прусаку долги на сумму более 6,4 млрд рублей, сообщает РИА «Новости».
Экс-губернатору списали долги на 6,4 млрд рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Суд освободил Прусака от обязательств перед кредиторами в рамках процедуры реализации имущества обанкротившегося экс-губернатора.
Кредиторы Прусака, Россельхозбанк и Федеральная налоговая служба России, требовали с него в общей сложности более 6,4 млрд рублей. При этом Россельхозбанк был основным кредитором экс-губернатора, а ФНС предъявила в нему небольшое требование в рамках процедуры банкротства.
За счет средств Прусака было погашено чуть более 1,6 млн рублей – 0,03% от суммы всех обязательств. Суд не обнаружил у Прусака имущества, которое могло быть реализовано в рамках процедуры, и освободил его от оставшихся непогашенными обязательств.
Михаил Прусак был признан банкротом в 2017 году по заявлению Россельхозбанка.
Прусак занимал должность губернатора Новгородской области с 1996 по 2007 год. 3 августа 2007 года он направил полномочному представителю президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе прошение об отставке. Президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора по просьбе Прусака.
Личный счет,Михаил Прусак,Федеральная налоговая служба,Россельхозбанк,РИА Новости,
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