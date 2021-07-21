Экс-губернатору списали долги на 6,4 млрд рублей

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Суд освободил Прусака от обязательств перед кредиторами в рамках процедуры реализации имущества обанкротившегося экс-губернатора.

Кредиторы Прусака, Россельхозбанк Федеральная налоговая служба России, требовали с него в общей сложности более 6,4 млрд рублей. При этом Россельхозбанк был основным кредитором экс-губернатора, а ФНС предъявила в нему небольшое требование в рамках процедуры банкротства.

За счет средств Прусака было погашено чуть более 1,6 млн рублей – 0,03% от суммы всех обязательств. Суд не обнаружил у Прусака имущества, которое могло быть реализовано в рамках процедуры, и освободил его от оставшихся непогашенными обязательств.

Михаил Прусак был признан банкротом в 2017 году по заявлению Россельхозбанка.