Экс-губернатору списали долги на 6,4 млрд рублей

Суд освободил Прусака от обязательств перед кредиторами в рамках процедуры реализации имущества обанкротившегося экс-губернатора.
Кредиторы Прусака, Россельхозбанк
и Федеральная налоговая служба
России, требовали с него в общей сложности более 6,4 млрд рублей. При этом Россельхозбанк был основным кредитором экс-губернатора, а ФНС предъявила в нему небольшое требование в рамках процедуры банкротства.
За счет средств Прусака было погашено чуть более 1,6 млн рублей – 0,03% от суммы всех обязательств. Суд не обнаружил у Прусака имущества, которое могло быть реализовано в рамках процедуры, и освободил его от оставшихся непогашенными обязательств.
Михаил Прусак был признан банкротом в 2017 году по заявлению Россельхозбанка.
Прусак занимал должность губернатора Новгородской области с 1996 по 2007 год. 3 августа 2007 года он направил полномочному представителю президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе прошение об отставке. Президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора по просьбе Прусака.