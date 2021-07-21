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В Общественной палате рассказали, как обманывают с помощью рекламы в соцсетях

Вероника Полынина
28 минут назад
В Общественной палате (ОП) РФ предложили ужесточить требования к интернет-рекламе в рамках борьбы с мошенничеством.
В Общественной палате рассказали, как обманывают с помощью рекламы в соцсетях
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев обратил внимание, что злоумышленники часто пользуются доверчивостью интернет-пользователей.
К примеру, в Youtube или Instagram появляются рекламные ролики о переводе небольших сумм денег со значительным кэшбэком.
Доверчивые жертвы переходят по ссылке и заполняют данные своих банковских карт в том числе с трехзначным кодом безопасности. Мошенники получают всю необходимую информацию, а человек остается один на один со своей проблемой.
Нифантьев обратил внимание, что по телевизору разрешено рекламировать только те финансовые организации, у которых есть банковская лицензия.
«Предлагаю применить к интернет-рекламе финансовых услуг те же требования, что и к ТВ-рекламе. Это позволит поставить жесткий фильтр против злоумышленников», - цитирует его РИА «Новости».
Ранее эксперты в сфере кибербезопасности предупредили россиян об опасности взлома аккаунтов на портале госуслуг.
Личный счет,Общественная палата России,РИА Новости,
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