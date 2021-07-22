ЦБ уличил страховщиков в уловках по кредитам

Банк России
раскрыл новые уловки страховых компаний. Дело в том, что страховщики нашли схему, при которой они не возвращают заемщикам часть страховой премии при досрочном погашении кредита, пишут "Известия".
Уличенные страховые компании должны отказаться от применяемой практики, предупредили в ЦБ.
Банк России признался, что стал получать большое количество жалоб от потребителей финансовых услуг. Оказалось, что россияне не получают возврат части страховой премии при досрочном погашении потребкредита вопреки правилу, действующему с сентября 2020 года.
В пресс-службе регулятора отметили, что жалобы на неприемлемые практики стали поступать c начала 2021 года: с момента, когда гражданам начали отказывать в возврате премии после досрочного погашения кредитов по договорам страхования, заключенным по новым правилам.