ЦБ уличил страховщиков в уловках по кредитам

Банк России признался, что стал получать большое количество жалоб от потребителей финансовых услуг. Оказалось, что россияне не получают возврат части страховой премии при досрочном погашении потребкредита вопреки правилу, действующему с сентября 2020 года.

В пресс-службе регулятора отметили, что жалобы на неприемлемые практики стали поступать c начала 2021 года: с момента, когда гражданам начали отказывать в возврате премии после досрочного погашения кредитов по договорам страхования, заключенным по новым правилам.