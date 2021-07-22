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Россиян предупредили о новых уловках страховщиков

Прайм
35 минут назад
Банк России раскрыл новые уловки страховых компаний. Дело в том, что страховщики нашли схему, при которой они не возвращают заемщикам часть страховой премии при досрочном погашении кредита, пишут "Известия".
ЦБ уличил страховщиков в уловках по кредитам
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Уличенные страховые компании должны отказаться от применяемой практики, предупредили в ЦБ.
Банк России признался, что стал получать большое количество жалоб от потребителей финансовых услуг. Оказалось, что россияне не получают возврат части страховой премии при досрочном погашении потребкредита вопреки правилу, действующему с сентября 2020 года.
В пресс-службе регулятора отметили, что жалобы на неприемлемые практики стали поступать c начала 2021 года: с момента, когда гражданам начали отказывать в возврате премии после досрочного погашения кредитов по договорам страхования, заключенным по новым правилам.
Личный счет,Центральный банк России,газета "Известия",
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