Свыше 50% компаний назвали основным каналом продаж соцсети

Более половины компаний малого и среднего бизнеса назвали соцсети важнейшим каналом продаж, при этом предприниматели чаще всего выбирают для продвижения товаров Instagram и "ВКонтакте". Об этом сообщает 1prime со ссылкой на исследование разработчика программ для управления бизнесом "Мегаплан".

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"51,5% российских ритейлеров назвали соцсети самым главным каналом продаж. 17,8% в качестве основного ресурса для продажи используют сайты, 15,4% — маркетплейсы, а чуть более 15% — розничные магазины", — указывается в отчете исследования предпочтений 1 617 компаний сегмента МСБ из всех регионов РФ.

Для продвижения товаров рекламой предприниматели наиболее часто используют Instagram — за эту соцсеть голоса отдали 44,2% респондентов, далее следует "ВКонтакте" (42,3%), на третьей позиции по популярности среди ритейлеров — Facebook (чуть выше 30%), далее — Одноклассники (18,2%), Telegram (16,9%), TikTok (около 12%), Twitter (почти 7%) и Pinterest (4,5%).

При этом большая часть респондентов считает, что обязательно нужно иметь свой сайт и соцсети для продаж (68,7%), а 18,4% убеждены в том, что соцсетей в актуальных реалиях более чем достаточно, 13% заявили, что сайт – это первое, что нужно компании.