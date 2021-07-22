Для переезжающих в другой регион предложили ввести выплаты

Минтруд предложил ввести выплаты для переезжающих в другой регион с целью трудоустройства. Проект федерального закона о внесении изменений в закон РФ «О занятости населения в РФ» размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов..

Фото: РИА Новости РИА Новости

Благодаря поправкам в закон расширится круг соискателей вакансий, которые смогут получить поддержку от государства при трудоустройстве в другой местности, как в пределах одного региона, так на территории другого, считают в ведомстве.

«Теперь эту услугу могут получить не только безработные граждане, которые зарегистрированы в центрах занятости, но и те, кто ищут работу и готовы переехать для временного трудоустройства или на постоянное место жительства в новой местности», - сообщают в Минтруде.

В настоящее время безработным гражданам при переезде в другую местность полагается финансовая помощь. Речь идет об оплате проезда и суточных расходах, а также аренде жилья при переезде или провозе имущества и выплате единовременного пособия при переселении. Сумму устанавливают региональные власти.

Если закон утвердят, регионы выделят дополнительные средства на выплату суточных, а также единовременного пособия тем гражданам, кто не смог трудоустроиться в своем регионе.

Проект закона также изменяет механизм реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. Кроме того, порядок согласования указанных программ будет упрощен. Работодатели могут стать участниками софинансирования привлечения сотрудников в рамках региональных программ.