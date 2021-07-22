Коллекции нового сезона вырастут в цене на 10-20% из-за повышения стоимости материалов и морских грузоперевозок из Азии в Европу. Об этом со ссылкой на ретейлеров пишет РБК.
Основатель Zenden Group (сети обувных салонов Zenden, Thomas Munz и Mascotte) Андрей Павлов оценил рост стоимости контейнерных перевозок из Азии в Европу в пять-шесть раз. При этом с начала года хлопок вырос в цене на 35%, также увеличилась цена на синтетическое волокно — эластан, пояснили ретейлеры.
Они также отметили, что на стоимость продукции влияют и ослабление рубля, и растущие расходы на открытие новых точек из-за высоких цен на металл и древесину.
Осенью подорожание одежды будет малозаметным, но уже в начале 2022 года цены в рознице могут вырасти на 18–20%, предупредил владелец компании «Глория Джинс»Владимир Мельников. В свою очередь президент розничной сети Baon Илья Ярошенко прогнозирует рост цен на уровне 10-15%.
При этом ретейлеры подчеркнули, что ожидают восстановления продаж и не намерены снижать закупки новых коллекций.
«По результатам первого полугодия мы видим рост, этому живому рынку нужны живые коллекции с трендовыми вещами по доступной цене», — заявил гендиректор Melon Fashion Group (бренды Zarina, BeFree, Love Republic, Sela) Михаил Уржумцев.
Ранее доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАННикита Кричевский предупредил о неизбежном росте цен в России на продукты. По словам эксперта, сопротивляться этому росту бессмысленно и главная задача властей — не допустить раскручивания инфляционной спирали «зарплата — цены», так как производители могут не удовлетвориться ростом маржи в номинальном выражении.