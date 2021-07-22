Специалист рассказала, как меньше платить по кредитам

Существует четыре способа сокращения долговых обязательств, заявила в интервью радио Sputnik аттестованный ЦБ РФ специалист финансового рынка Виктория Шерстобитова.

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Для начала следует составить список всех своих задолженностей.

«Нужно просто сесть и выписать, какие кредиты и кредитные карты есть, какие банки, ставки, чтобы посмотреть, какой из кредитов дает самую большую нагрузку и «тащит» на долговое дно больше всего», – рекомендует эксперт.

Вторым шагом является быстрое погашение всех задолженностей с максимальным процентом. Третий шаг – попытаться уменьшить проценты по кредитам, в основном с помощью рефинансирования. Например, если человек имеет пять кредитных карт, необходимо объединить их в одну кредитную карту или перекрывать потребительским кредитом, на котором процент меньше, советует Шерстобитова. При наличии двух или трех потребительских кредитов следует обсудить с банком понижение процентной ставки. Если человек взял ипотеку пять-семь лет назад со ставкой 15%, следует заняться поисками другого банка, снизить проценты, сократить платежи по кредиту.

Последний шаг – изменить собственное мышление, указала специалист финансового рынка. Чаще всего кредитная нагрузка возникает не из-за отсутствия денег, а из-за отношения к деньгам.

«У нас идет пропаганда не накопления средств, а потребления, поэтому важно работать с мышлением», – заключила Шерстобитова.