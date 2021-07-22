Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Специалист рассказала, как меньше платить по кредитам

Лера Букина
52 минуты назад
Существует четыре способа сокращения долговых обязательств, заявила в интервью радио Sputnik аттестованный ЦБ РФ специалист финансового рынка Виктория Шерстобитова.
Специалист рассказала, как меньше платить по кредитам
Фото: ТАССТАСС
Для начала следует составить список всех своих задолженностей.
«Нужно просто сесть и выписать, какие кредиты и кредитные карты есть, какие банки, ставки, чтобы посмотреть, какой из кредитов дает самую большую нагрузку и «тащит» на долговое дно больше всего», – рекомендует эксперт.
Вторым шагом является быстрое погашение всех задолженностей с максимальным процентом. Третий шаг – попытаться уменьшить проценты по кредитам, в основном с помощью рефинансирования. Например, если человек имеет пять кредитных карт, необходимо объединить их в одну кредитную карту или перекрывать потребительским кредитом, на котором процент меньше, советует Шерстобитова. При наличии двух или трех потребительских кредитов следует обсудить с банком понижение процентной ставки. Если человек взял ипотеку пять-семь лет назад со ставкой 15%, следует заняться поисками другого банка, снизить проценты, сократить платежи по кредиту.
Последний шаг – изменить собственное мышление, указала специалист финансового рынка. Чаще всего кредитная нагрузка возникает не из-за отсутствия денег, а из-за отношения к деньгам.
«У нас идет пропаганда не накопления средств, а потребления, поэтому важно работать с мышлением», – заключила Шерстобитова.
По итогам июня 2021 года доля кредитов, по которым россияне допустили просрочку платежей на 90 и больше дней, сократилась до 6,7% от суммарного объема долга, что является минимумом по крайней мере за два года. Это следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс». Что касается общего объема розничного кредитного портфеля, то, по оценке бюро, он составляет 12,55 трлн рублей.
Личный счет,Центральный банк России,ИА Sputnik,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители