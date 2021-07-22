Специалист рассказала, как меньше платить по кредитам

Существует четыре способа сокращения долговых обязательств, заявила
в интервью радио Sputnik аттестованный ЦБ РФ
специалист финансового рынка Виктория Шерстобитова.
Для начала следует составить список всех своих задолженностей.
«Нужно просто сесть и выписать, какие кредиты и кредитные карты есть, какие банки, ставки, чтобы посмотреть, какой из кредитов дает самую большую нагрузку и «тащит» на долговое дно больше всего», – рекомендует эксперт.
Вторым шагом является быстрое погашение всех задолженностей с максимальным процентом. Третий шаг – попытаться уменьшить проценты по кредитам, в основном с помощью рефинансирования. Например, если человек имеет пять кредитных карт, необходимо объединить их в одну кредитную карту или перекрывать потребительским кредитом, на котором процент меньше, советует Шерстобитова. При наличии двух или трех потребительских кредитов следует обсудить с банком понижение процентной ставки. Если человек взял ипотеку пять-семь лет назад со ставкой 15%, следует заняться поисками другого банка, снизить проценты, сократить платежи по кредиту.
Последний шаг – изменить собственное мышление, указала специалист финансового рынка. Чаще всего кредитная нагрузка возникает не из-за отсутствия денег, а из-за отношения к деньгам.
«У нас идет пропаганда не накопления средств, а потребления, поэтому важно работать с мышлением», – заключила Шерстобитова.
По итогам июня 2021 года доля кредитов, по которым россияне допустили просрочку платежей на 90 и больше дней, сократилась до 6,7% от суммарного объема долга, что является минимумом по крайней мере за два года. Это следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс». Что касается общего объема розничного кредитного портфеля, то, по оценке бюро, он составляет 12,55 трлн рублей.