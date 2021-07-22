Россияне предпочли зарплате удаленку

В период пандемии возможность работать удаленно стала для россиян более важным критерием при поиске работы, чем высокая заработная плата. Об этом со ссылкой на исследования центра «Зарплата.ру» пишет ТАСС
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«Ранее, по данным исследований, самым важным фактором являлся высокий уровень дохода. Сегодня же на первый план вышла возможность взаимодействовать с минимальным количеством людей и работать удаленно либо в гибридном формате», - пояснили в сервисе.
Около 44% участников опроса, проведенного 16-19 июля среди 1 892 респондентов во всех регионах страны, заявили о желании работать удаленно либо бывать в офисе лишь несколько дней в неделю. При этом высокая зарплата стала важнейшим критерием при выборе работы для 42% респондентов. Еще 40% обратили внимание на стабильность компании, а перспектива карьерного роста имеет значение для 31% респондентов.
Каждый четвертый участник исследования (26%) хотел бы работать под руководством лояльного начальства и в не токсичном коллективе. На месторасположение работы - ее удаленность от дома и транспортную доступность – обращает внимание каждый пятый опрошенный.
«Возможность работать удаленно является важнейшим фактором при поиске работы для большинства респондентов старше 34 лет. А среди опрошенных до 25 лет главным критерием остается высокая зарплата - 53%», - отметили эксперты.
Ранее жители России рассказали о главных причинах, по которым они чаще всего берут отгулы. 44% участников опроса сервиса «Работа.ру» заявили, что чаще всего они отпрашиваются с работы для посещения врача. 22% опрошенных отгул необходим, чтобы присматривать за детьми. О плохом самочувствии как поводе отпроситься с работы заявили 20% россиян. Еще 18% могут пропустить рабочий день из-за вызова мастера или запланированной доставки. При этом 17% признались, что просили отгул, поскольку проспали.