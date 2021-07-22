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Россияне предпочли зарплате удаленку

Алиса Селезнёва
1 час назад
В период пандемии возможность работать удаленно стала для россиян более важным критерием при поиске работы, чем высокая заработная плата. Об этом со ссылкой на исследования центра «Зарплата.ру» пишет ТАСС.
Россияне предпочли зарплате удаленку
Фото: ТАССТАСС
«Ранее, по данным исследований, самым важным фактором являлся высокий уровень дохода. Сегодня же на первый план вышла возможность взаимодействовать с минимальным количеством людей и работать удаленно либо в гибридном формате», - пояснили в сервисе.
Около 44% участников опроса, проведенного 16-19 июля среди 1 892 респондентов во всех регионах страны, заявили о желании работать удаленно либо бывать в офисе лишь несколько дней в неделю. При этом высокая зарплата стала важнейшим критерием при выборе работы для 42% респондентов. Еще 40% обратили внимание на стабильность компании, а перспектива карьерного роста имеет значение для 31% респондентов.
Каждый четвертый участник исследования (26%) хотел бы работать под руководством лояльного начальства и в не токсичном коллективе. На месторасположение работы - ее удаленность от дома и транспортную доступность – обращает внимание каждый пятый опрошенный.
«Возможность работать удаленно является важнейшим фактором при поиске работы для большинства респондентов старше 34 лет. А среди опрошенных до 25 лет главным критерием остается высокая зарплата - 53%», - отметили эксперты.
Ранее жители России рассказали о главных причинах, по которым они чаще всего берут отгулы. 44% участников опроса сервиса «Работа.ру» заявили, что чаще всего они отпрашиваются с работы для посещения врача. 22% опрошенных отгул необходим, чтобы присматривать за детьми. О плохом самочувствии как поводе отпроситься с работы заявили 20% россиян. Еще 18% могут пропустить рабочий день из-за вызова мастера или запланированной доставки. При этом 17% признались, что просили отгул, поскольку проспали.
Личный счет,ИТАР-ТАСС,
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