ЦБ уличил страховщиков в уловках при выдаче кредитов

Банке России сообщили о новых уловках страховых компаний. Страховщики нашли способы не возвращать заемщикам часть страховой премии при досрочном погашении кредита, пишут «Известия».

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Выяснилось, что гражданам навязывают страховые полисы, которые формально не привязаны к кредиту. Другая уловка: в рамках одного договора предусматривается несколько страховых рисков, часть которых якобы не служит для обеспечения обслуживания кредита, как следствие, по ним отказывают в возврате части страховой премии.

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Регулятор в информписьме потребовал отказаться от таких практик.

Как заявили в пресс-службе Центробанка, от потребителей финансовых услуг постоянно поступают жалобы на отказ в возврате части страховой премии при досрочном погашении кредита. При этом с сентября 2020 года страховщики обязаны это делать.

Центробанк обнаружил практики, в которых заемщики заключают договор страхования, предусматривающий ряд страховых рисков. При досрочном погашении кредита и обращении за возвратом части уплаченной страховой премии им возвращают только связанные с рисками средства, служащие «целям обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского кредита (займа)».

Описанные практики являются не просто уловками со стороны страховых компаний, а прямым нарушением закона, отмечает доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.

Главная проблема - существование так называемого института «банкострахования», указывает руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

«Не секрет, что банки — это основной канал продаж страховок по жизни и здоровью. И никто добровольно от прибыли не откажется. Мы неоднократно заявляли о необходимости обязать кредиторов принимать полисы, купленные заемщиками самостоятельно в добровольно выбранных компаниях и программах по своему усмотрению. Формально потребитель имеет на это право. Но на деле банки не дают заемщикам такой возможности», — заявила она.

Страховщики согласны с Лазаревой и считают, что в сложившейся практике виноваты банки. Страховщик в связке с банком стремятся сохранить комиссионный доход кредитной организации, заявили в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Письмо ЦБ облегчит жизнь заемщикам и сделает проще процедуру возврата уплаченной страховой премии, считает доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.