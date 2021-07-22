В России резко подскочил спрос на стройматериалы

В России летом текущего года резко увеличился спрос на стройматериалы и строительное оборудование. Об этом РИА Недвижимость сообщили в пресс-службе онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта "ВсеИнструменты.ру".

Фото: ТАСС ТАСС

"В летние месяцы этого года по сравнению с тем же периодом 2020-го резко повысился уровень спроса на строительное оборудование и материалы. По России рост спроса на данные категории товаров со стороны компаний составил 51% и 184% соответственно. Среди физлиц популярность строительного оборудования повысилась на 27%, а стройматериалов — более чем троекратно", — уточнил собеседник информагентства.

По сведениям онлайн-гипермаркета, рост спроса на этот сегмент товаров может быть обусловлен наращиванием объемов строительства жилья, которые за I полугодие текущего года увеличились почти на 30%, если сравнивать с тем же периодом 2020-го года, объяснил он.

Отмечается, что строительное оборудование летом больше всего приобретали предприятия Новосибирска и Омска – в обоих городах спрос вырос в 3,5 раза.

Значительное увеличение спроса в b2b-сегменте также отмечается в Перми (на 114%), Краснодаре (более 100%) и Нижнем Новгороде (на 90%).