Не по пути: пользователей BlaBlaCar атаковали мошенники

Одна из пострадавших - жительница Москвы – перевела за вымышленную поездку 2,5 тысячи рублей. Предложение было найдено на официальном сайте, но дальнейшее общение с мошенником женщина вела в мессенджере. Злоумышленник сообщил о технических работах на сайте, после чего отправил ссылку на окно для оплаты поездки, которое было оформлено в фирменном стиле BlaBlaCar. Она была уверена, что имеет дело с оригинальным ресурсом. За час до поездки «водитель» сообщил, что его машина якобы сломалась, после чего прислал фотографии из интернета для подтверждения факта поломки. Позднее женщина изучила другие предложения водителей по своему направлению и пришла к выводу, что многие схожи с тем, которое оказалось мошенническим.