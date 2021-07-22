ЦБ указал на новые уловки страховых компаний

Страховщики нашли схему, при которой могут не возвращать заемщикам часть страховой премии при досрочном погашении кредита, нарушая таким образом законодательство. Об этом со ссылкой на Центробанк пишут « Известия ».

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Регулятор отметил, с начала года регулярно получает жалобы от потребителей финансовых услуг на то, что при досрочном погашении кредита им не возвращают часть страховой премии. При этом с сентября 2020 года страховые компании обязаны это делать.

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Центробанк выявил случаи, когда с заемщиками заключается договор страхования, предусматривающий несколько страховых рисков - жизни и, например, от несчастных случаев и болезней или потери доходов. При этом только заключение полиса по страхованию жизни влияет на размер процентной ставки. А вот страхование от несчастных случаев никак не сказывается на решении банка по предоставлению кредита, но клиенту об этом не сообщают.

Таким образом, при досрочном погашении заемщик узнает, что на возврат части по риску, связанному с несчастными случаями и болезнями, он претендовать не может, хотя заплатил за страховку больше, чем за «жизнь». В Центробанке потребовали от страховщиков отказаться от подобной практики.

«Закон не содержит оговорок о рисках, служащих целям обеспечения исполнения обязательств, и рисках, не преследующих такую цель. Следовательно, страховщики обязаны возвращать уплаченную страховую премию только за вычетом части, в течение которой действовал полис», - подчеркнул доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.

Ранее в Национальном рейтинговом агентстве сообщили, что в 2021 году объем выплат по страхованию жизни по сравнению с прошлым годом может вырасти до 50%, примерно на 100 млрд рублей, и составить 300 млрд рублей. Во Всероссийском союзе страховщиков заявили о росте до 350 млрд рублей.