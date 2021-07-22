Мишустин объявил о новых выплатах многодетным семьям

"По поручению президента правительство сегодня дополнительно выделит регионам почти 1,5 миллиарда рублей на выплаты родителям, у которых родился третий или последующий ребенок. Такие семьи будут получать эти средства, пока детям не исполнится три года", — сказал Мишустин на заседании кабмина в четверг.
"Всего в текущем году на такие выплаты из федерального бюджета предусмотрено почти 58 миллиардов рублей. Их получат родители более полумиллиона детей. Правительство будет и дальше помогать таким семьям", — пообещал глава кабмина