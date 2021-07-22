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Россиян оградят от спонтанных кредитов

Лера Букина
46 минут назад
Правительство одобрило внесенный в Госдуму законопроект, обязывающий банки и микрофинансовые организации (МФО) информировать заемщика об уровне его долговой нагрузки при оформлении потребкредита или займа от 10 тысяч рублей, выяснила «Российская газета».
Россиян оградят от спонтанных кредитов
Фото: ТАССТАСС
Если выйдет так, что выплаты по новому и старым кредитам в месяц превысят половину дохода человека, необходимо будет письменно предупредить его о рисках до заключения договора. Аналитики сходятся во мнении, что общий уровень просрочки граждан по потребкредитам вряд ли снизится из-за поправок. Однако они не исключают того, что нововведения могут отсеять заемщиков, решивших взять спонтанный кредит.
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Законопроект ориентируется на соцзащиту граждан: появятся механизмы, которые помогут избежать непосильных кредитов, указал Владимир Груздев, председатель правления Ассоциации юристов.
Сократить количество закредитованных заемщиков такой мерой вряд ли удастся, считает директор юридического департамента Московского кредитного банка Ирина Гудкова.
«Во-первых, как правило, заемщики знают количество своих долгов и платежей по ним. Во-вторых, до принятия решения о выдаче кредита банки анализируют финансовое положение заемщика и даже при увеличенном размере предельной долговой нагрузки, при условии, что заемщик сможет обеспечивать возврат кредита, будут продолжать кредитовать», – указала она.
Кроме того, по словам Гудковой, новая мера накладывает на банки дополнительные обязанности по информированию. Однако, как отметила она, императивного запрета не выдавать кредит при достижении заемщиком предельной долговой нагрузки все еще нет.
Уведомления заемщиков значительно не изменят объемы выдач кредитов и займов, однако это повлечет за собой рост документооборота, отметил Эльман Мехтиев, председатель совета саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»).
Средний кредитный чек обновил рекорд и составил 303,3 тысячи рублей, что на 7,2% больше, чем в мае, и на 41,8% больше, чем годом ранее. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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