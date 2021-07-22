Стартапы дня: зарабатываем на «неумных» роботах и порошковом соке

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

Фото: Рамблер Рамблер

Tiny Mile: роботы-доставщики без искусственного интеллекта

Видео дня

Портал «Стартап дня» рассказал о компании Tiny Mile, создавшей сервис доставки с использованием «неумных» роботов. Этими роботами-доставщиками управляет не искусственный интеллект, а удаленные операторы.

Разработать управляемых роботов гораздо легче, а безопасность и надежность доставки при этом растут. Портал подчеркивает, что доставщик-человек в Канаде получает 11 долларов США в час, а удаленных операторов для управления роботами можно нанять в другой стране за 300 долларов в месяц.

Сейчас Tiny Mile сотрудничает с Uber Eats в Торонто. Стартап уже привлек инвестиции, но их сумма не раскрывалась.

Axle: сделать видео умнее

Во всем мире насчитывается около 400 тысяч команд, которые снимают и редактируют видео, и стартап Axle ожидает, что к 2024 году их количество вырастет до 600 тысяч.

Команды хранят все свои ролики и зачастую на поиск релевантного контента тратится много времени. Дополнительные расходы возникают при повторной съемке материала, который уже был отснят, но потерялся. Axle предлагает программное обеспечение для гибридного облачного браузера, которое помогает медиа-командам искать свой видеоконтент и управлять им.

У стартапа есть три основных продукта: флагманское программное обеспечение axle ai 2021, которое позволяет командам искать, управлять и маркировать медиафайлы с помощью «радикально простого интерфейса браузера», connectr.ai - инструмент для автоматизированной обработки видео, а также бесплатный плагин и приложение ascribe.ai для автоматической транскрипции речи.

Выручка стартапа за последние 12 месяцев составила 891 тысячу долларов. У Axle 700 клиентов, в том числе СМИ, продюсерские компании и даже видео-команды нескольких кандидатов в президенты.

На платформе Republic стартап привлек более 90,4 тысячи долларов от 181 инвестора. Минимальное вложение составляет 150 долларов.

Yae! Organics: решение для людей, у которых нет времени выжимать сок

Стартап Yae! Organics предлагает наборы порошкового сока, заверяя, что этот продукт производится из высококачественных ингредиентов, позволяющих легко удовлетворить дневную норму фруктов и овощей. В компании утверждают, что их порошковые соки богаты питательными веществами, их удобно брать с собой, они экономят время и деньги.

В Yae! Organics отмечают, что у многих современных людей нет времени выжимать сок из-за напряженного рабочего графика, а девять из десяти американцев не получают рекомендуемые дозы фруктов и овощей. По словам создателей стартапа, в процессе сушки выжатых овощей и фруктов естественные ферменты, минералы, витамины, белки и питательные вещества свежего сока сохраняются.

Компания уже заработала на своих соках более 500 тысяч долларов, продав 15 тысяч единиц товара через Walmart Marketplace и другие площадки. Недавно в Yae! Organics создали энергетические батончики Superfood Energy Snack Bars, стремясь выйти на рынок здоровых закусок объемом в 20 миллиардов долларов .