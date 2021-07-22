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Не ниже МРОТ: систему оплаты больничного ждут изменения

Лера Букина
1 час назад
Оплата по больничному не может быть ниже установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ). Данная информация содержится в положении об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, разработанном Министерством труда и социальной защиты России, передает «Российская газета».
Не ниже МРОТ: систему оплаты больничного ждут изменения
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В пятницу, 23 июля, документ будет рассматривать Российская трехсторонняя комиссия. Он закрепляет на постоянной основе положения законодательных изменений, которые были приняты ранее. Это касается и такого важного изменения, как исчисление минимального пособия по временной нетрудоспособности из-за различных обстоятельств.
В настоящее время россиянам, чей рабочий стаж составляет восемь и более лет, выплачивают 100% от среднего заработка (но не более 80 тысяч рублей в месяц), при стаже от пяти до восьми лет - 80% от среднего дохода, а до пяти лет стажа работы - 60%. Но в начале трудового пути, например, при работе не на полную ставку, человек получает меньше МРОТ, пояснил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Согласно данным Минтруда, таких граждан насчитывается более двух миллионов.
Напомним, что с 1 января 2021 года МРОТ в РФ составляет 42% медианной зарплаты — 12 792 рубля. Теперь рассчитывать выплату будут, исходя из размера не менее одного МРОТ в месяц, причем с учетом районных коэффициентов при применении на территории региона. За один день больничного работнику должны будут выплатить не менее 426,4 рубля, если в месяце 30 календарных дней.
С 1 января 2022 года назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам будет осуществляться исключительно на основании электронных листков нетрудоспособности. Как заявила замглавы Фонда социального страхования (ФСС) Татьяна Лотоцкая, цифровой больничный подделать нельзя в отличие от бумажного.
Личный счет,Татьяна Лотоцкая,Александр Сафонов,Финансовый университет,Фонд социального страхования РФ,"Российская газета",
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