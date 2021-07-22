Не ниже МРОТ: систему оплаты больничного ждут изменения

В настоящее время россиянам, чей рабочий стаж составляет восемь и более лет, выплачивают 100% от среднего заработка (но не более 80 тысяч рублей в месяц), при стаже от пяти до восьми лет - 80% от среднего дохода, а до пяти лет стажа работы - 60%. Но в начале трудового пути, например, при работе не на полную ставку, человек получает меньше МРОТ, пояснил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов
. Согласно данным Минтруда, таких граждан насчитывается более двух миллионов.