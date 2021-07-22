Не ниже МРОТ: систему оплаты больничного ждут изменения

В пятницу, 23 июля, документ будет рассматривать Российская трехсторонняя комиссия. Он закрепляет на постоянной основе положения законодательных изменений, которые были приняты ранее. Это касается и такого важного изменения, как исчисление минимального пособия по временной нетрудоспособности из-за различных обстоятельств.

Напомним, что с 1 января 2021 года МРОТ в РФ составляет 42% медианной зарплаты — 12 792 рубля. Теперь рассчитывать выплату будут, исходя из размера не менее одного МРОТ в месяц, причем с учетом районных коэффициентов при применении на территории региона. За один день больничного работнику должны будут выплатить не менее 426,4 рубля, если в месяце 30 календарных дней.