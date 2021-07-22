Аналитик рассказал о хитростях сотовых операторов

По его словам, операторы часто прибегают к нечестным способам увеличения прибыли. В этой связи каждому абоненту эксперт рекомендует установить личный кабинет и каждые две недели проверять список подключенных услуг.

Кусков рассказал, что операторы прибегают к различным вариантам подключения — USSD-запросы, смс — и «даже не дожидаясь ответа от пользователя, подключают эту услугу» на пробный период, после чего она остается платной. В случае обнаружения платной услуги необходимо обратиться к операторам по телефону горячей линии за перерасчетом, заявил специалист.