Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Аналитик рассказал о хитростях сотовых операторов

Лера Букина
1 час назад
Сегодня каждый сотовый оператор имеет несколько десятков платных и бесплатных услуг, при этом вторые могут становиться платными практически без информирования. Об этом агентству «Прайм» сообщил директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.
Аналитик рассказал о хитростях сотовых операторов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, операторы часто прибегают к нечестным способам увеличения прибыли. В этой связи каждому абоненту эксперт рекомендует установить личный кабинет и каждые две недели проверять список подключенных услуг.
«Если в личном кабинете вы видите услугу, которую вы не подключали или же она была бесплатной, а стала платной, и такая услуга вам не нужна, то необходимо ее отключить», — советует специалист.
Кусков рассказал, что операторы прибегают к различным вариантам подключения — USSD-запросы, смс — и «даже не дожидаясь ответа от пользователя, подключают эту услугу» на пробный период, после чего она остается платной. В случае обнаружения платной услуги необходимо обратиться к операторам по телефону горячей линии за перерасчетом, заявил специалист.
Как стало известно, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ может ввести ограничения на установку иностранных базовых станций LTE на отечественных сетях связи. Об этом во время выступления на заседании комитета Совфеда по экономической политике сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
Личный счет,Максут Шадаев,Денис Кусков,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители