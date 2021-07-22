В Госдуме
предложили расширить список россиян, получающих выплаты на детей. Во время пандемии в России приняли несколько законов о детских пособиях, действие некоторых мер поддержки закончилось, а другие только вступают в силу.
Закон о ежемесячных выплатах на первого и второго ребенка до полутора лет заработал в 2018 году, а с пандемийного 2020-го выплаты получают родители детей до трех лет. Право на выплаты есть у семей, в которых подушевой доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда. Размер пособия равен прожиточному минимуму (ПМ) ребенка в регионе.
На «Госуслугах» рассказали
, что семьи из Москвы, которые обратились с заявлением в 2020 году, получали по 15 225 рублей на ребенка в месяц, родители из Тульской области - 10 427 рублей, в Волгоградской области - 10 123 рубля.
Отказать в таком пособии могут родителям, которые не способны отчитаться о зарплате, доходе от предпринимательской деятельности или пенсионных выплатах. Исключение - нахождение в тюрьме, на длительном лечении и официальный статус безработного.
Если доход родителей ниже прожиточного минимума, но у них несколько квартир площадью более 24 «квадратов» на человека, в выплатах им также откажут. Семья, в которой больше одной машины, также не может претендовать на пособие. Это не касается многодетных родителей и семей, в которых живут дети с инвалидностью.
Эту выплату получает женщина, которая родила или усыновила ребенка. В случае ее смерти или лишения родительских прав господдержка назначается отцу или опекуну ребенка. Дети и получатели пособия должны быть гражданами России. Заявление на выплату можно подать через соцзащиту, МФЦ и отделения Пенсионного фонда России
.
Еще одна ежемесячная выплата - на детей от трех до семи лет - появилась в 2020 году. С 1 апреля 2021-го сумма выплаты выросла и рассчитывается по трёхступенчатой системе.
Ее могут получать семьи россиян, среднедушевой доход которых не более прожиточного минимума на душу населения в регионе. Все взрослые члены семьи должны отчитаться о доходе от трудовой, предпринимательской или творческой деятельности (а также о пенсии) или доказать уважительную причину отсутствия дохода.
Выплата составляет долю регионального прожиточного минимума для детей: 50 процентов - базовый размер, 75 процентов - если среднедушевой доход с учетом базовой выплаты не превысил ПМ, сто процентов - если среднедушевой доход вместе с 75-процентной выплатой не превысил ПМ. Прожиточный минимум для детей в среднем по стране составляет 11—12 тысяч рублей.
Обратиться за выплатой может один из родителей, усыновитель или опекун ребёнка.
Родители, потерявшие работу, могут оформить дополнительные пособия на детей до трех лет и детей трех-семи лет. В расчет идут доходы родителей за год до обращения за материальной помощью. Из-за пандемии в 2020 году выплата составляла три тысячи рублей за ребенка, но тогда уровень стажа и доходы с последнего места работы не учитывались.
С 1 июля 2021 года семьи с детьми от восьми до 17 лет могут оформить еще одно ежемесячное пособие. Выплату ввели для одиноких родителей и тех, кто имеет право на алименты (и только если семья нуждается в господдержке - имеет низкий доход и не слишком много имущества).
Других выплат это пособие не отменяет. Его размер составляет пять - шесть тысяч рублей.
Член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб
попросила вице-премьера Татьяну Голикову
расширить список получателей этого пособия: пока оно полагается только родителям, получающим алименты на основании решения суда. Бессараб подчеркнула, что это ущемляет права родителей, заключивших нотариально заверенное алиментное соглашение без суда.
Впереди российские семьи ждет единовременная выплата. В августе родители детей от шести до 18 лет получат по десять тысяч рублей на ребенка. Выплата должна помочь родителям собрать детей в школу.