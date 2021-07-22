Госдуме предложили расширить список россиян, получающих выплаты на детей. Во время пандемии в России приняли несколько законов о детских пособиях, действие некоторых мер поддержки закончилось, а другие только вступают в силу.

Закон о ежемесячных выплатах на первого и второго ребенка до полутора лет заработал в 2018 году, а с пандемийного 2020-го выплаты получают родители детей до трех лет. Право на выплаты есть у семей, в которых подушевой доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда. Размер пособия равен прожиточному минимуму (ПМ) ребенка в регионе.

На «Госуслугах» рассказали , что семьи из Москвы, которые обратились с заявлением в 2020 году, получали по 15 225 рублей на ребенка в месяц, родители из Тульской области - 10 427 рублей, в Волгоградской области - 10 123 рубля.

Отказать в таком пособии могут родителям, которые не способны отчитаться о зарплате, доходе от предпринимательской деятельности или пенсионных выплатах. Исключение - нахождение в тюрьме, на длительном лечении и официальный статус безработного.

Если доход родителей ниже прожиточного минимума, но у них несколько квартир площадью более 24 «квадратов» на человека, в выплатах им также откажут. Семья, в которой больше одной машины, также не может претендовать на пособие. Это не касается многодетных родителей и семей, в которых живут дети с инвалидностью.

Эту выплату получает женщина, которая родила или усыновила ребенка. В случае ее смерти или лишения родительских прав господдержка назначается отцу или опекуну ребенка. Дети и получатели пособия должны быть гражданами России. Заявление на выплату можно подать через соцзащиту, МФЦ и отделения Пенсионного фонда России

Еще одна ежемесячная выплата - на детей от трех до семи лет - появилась в 2020 году. С 1 апреля 2021-го сумма выплаты выросла и рассчитывается по трёхступенчатой системе.

Ее могут получать семьи россиян, среднедушевой доход которых не более прожиточного минимума на душу населения в регионе. Все взрослые члены семьи должны отчитаться о доходе от трудовой, предпринимательской или творческой деятельности (а также о пенсии) или доказать уважительную причину отсутствия дохода.

Выплата составляет долю регионального прожиточного минимума для детей: 50 процентов - базовый размер, 75 процентов - если среднедушевой доход с учетом базовой выплаты не превысил ПМ, сто процентов - если среднедушевой доход вместе с 75-процентной выплатой не превысил ПМ. Прожиточный минимум для детей в среднем по стране составляет 11—12 тысяч рублей.

Обратиться за выплатой может один из родителей, усыновитель или опекун ребёнка.

Родители, потерявшие работу, могут оформить дополнительные пособия на детей до трех лет и детей трех-семи лет. В расчет идут доходы родителей за год до обращения за материальной помощью. Из-за пандемии в 2020 году выплата составляла три тысячи рублей за ребенка, но тогда уровень стажа и доходы с последнего места работы не учитывались.

С 1 июля 2021 года семьи с детьми от восьми до 17 лет могут оформить еще одно ежемесячное пособие. Выплату ввели для одиноких родителей и тех, кто имеет право на алименты (и только если семья нуждается в господдержке - имеет низкий доход и не слишком много имущества).

Других выплат это пособие не отменяет. Его размер составляет пять - шесть тысяч рублей.

Член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб попросила вице-премьера Татьяну Голикову расширить список получателей этого пособия: пока оно полагается только родителям, получающим алименты на основании решения суда. Бессараб подчеркнула, что это ущемляет права родителей, заключивших нотариально заверенное алиментное соглашение без суда.