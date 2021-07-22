«Неподъемные средства»: эксперт об идее платить семьям по ₽10 тысяч

Реализация идеи о базовом доходе для семей в 10 тысяч рублей на каждого члена семьи с ребенком обойдется приблизительно в 830 миллиардов рублей, которые нужно выделять ежемесячно. Это неподъемные средства, заявил агентству «Прайм» директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов . В год сумма может составлять половину федерального бюджета, подчеркнул он.

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Как отметил Шибанов, в России в категорию бедных включены две группы граждан, которые плохо защищены другими способами. Речь идет о семьях с детьми, в частности, многодетных, и пенсионерах.

Однако Шибанов увидел плюс в переходе от точечных мер к предоставлению дополнительной материальной поддержки всем семьям с детьми. Он считает, что это могло бы упростить администрирование и достигнуть целей помощи.

У федерального бюджета «так просто» почти триллиона в месяц не возникнет, отметил Шибанов. Для такой меры будет необходимо искать ресурсы, извлекать средства из других проектов, указал он.

«Но если учесть сокращение или исчезновение существующих программ социальной поддержки, то суммы в сотни миллиардов рублей в месяц все равно звучат как огромные. Насколько это поможет бороться с бедностью, если придется параллельно отменить региональное финансирование, к примеру, образования или здравоохранения — отличный вопрос», — сообщил Шибанов.