Эксперт предостерег от открытия кредитки «на всякий случай»

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег Павел Шуст рассказал, что клиенты банков, открывшие кредитную карту «на всякий случай», рискуют столкнуться с неожиданными комиссиями. Об этом сообщает РИА Новости

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Перед открытием «резервной» кредитки Шуст посоветовал внимательно прочитать договор с банком и выяснить, взимает ли банк фиксированные комиссии за обслуживание или смс-информирование и на каких условиях.

Также необходимо уточнить, с какого момента карта считается активированной: в разных банках к этому подходят по-разному, иногда карта активируется сразу же после выдачи, иногда – после совершения первой операции. Именно после активации становится возможным начисление комиссии.

«В случае кредитной карты это будет происходить за счет кредита и поэтому задолженность необходимо своевременно погашать», - подчеркнул Шуст.

Если комиссии не заметить, долг будет накапливаться и появятся пени. Если правила взимания комиссий прописаны в договоре, оспорить их не удастся.

Несвоевременное внесение платежей по кредитке способно испортить кредитную историю, подчеркнул Шуст.

Эксперты ранее предупреждали об ужесточении условий по выдаче кредитных карт из-за роста «плохой» задолженности: банки начинают выдавать кредитки с меньшим лимитом и увеличенным процентом.