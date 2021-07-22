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Эксперт предостерег от открытия кредитки «на всякий случай»

Мария Иванова
32 минуты назад
Глава Ассоциации участников рынка электронных денег Павел Шуст рассказал, что клиенты банков, открывшие кредитную карту «на всякий случай», рискуют столкнуться с неожиданными комиссиями. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперт предостерег от открытия кредитки «на всякий случай»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Перед открытием «резервной» кредитки Шуст посоветовал внимательно прочитать договор с банком и выяснить, взимает ли банк фиксированные комиссии за обслуживание или смс-информирование и на каких условиях.
Также необходимо уточнить, с какого момента карта считается активированной: в разных банках к этому подходят по-разному, иногда карта активируется сразу же после выдачи, иногда – после совершения первой операции. Именно после активации становится возможным начисление комиссии.
«В случае кредитной карты это будет происходить за счет кредита и поэтому задолженность необходимо своевременно погашать», - подчеркнул Шуст.
Если комиссии не заметить, долг будет накапливаться и появятся пени. Если правила взимания комиссий прописаны в договоре, оспорить их не удастся.
Несвоевременное внесение платежей по кредитке способно испортить кредитную историю, подчеркнул Шуст.
Эксперты ранее предупреждали об ужесточении условий по выдаче кредитных карт из-за роста «плохой» задолженности: банки начинают выдавать кредитки с меньшим лимитом и увеличенным процентом.
Бюро кредитных историй «Эквифакс» подсчитало, что в 2020 году на фоне пандемии доля кредиток с проблемными долгами достигла почти 14 процентов.
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