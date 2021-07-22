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Росстат отметил снижение в России индекса потребительских цен

Мария Иванова
23 минуты назад
С 13 по 19 июля в России зафиксировали дефляцию в 0,01 процента. Об этом сообщается на сайте Росстата.
Росстат отметил снижение в России индекса потребительских цен
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным ТАСС, падение индекса потребительских цен в России зафиксировали впервые с сентября 2020 года.
Цены на картофель за отчетный период снизились в среднем на 6,2 процента, на помидоры и огурцы – на 5,4 процента, морковь подешевела на 3,8 процента, репчатый лук – на 2,4 процента. В целом стоимость плодоовощной продукции снизилась на 2,1 процента.
Куриные яйца и сычужные сыры в среднем по стране стали дешевле на 0,3 процента, баранина и водка потеряли 0,2 процента от цены, а колбаса полукопченая и варено-копченая, молоко и чай – 0,1 процента.
При этом гречка и соль подорожали на 0,4 процента, свинина, сливочное, масло, смеси для детского питания, шоколадные конфеты, обеды в столовых и кафе – на 0,3 процента, говядина, вареная колбаса, мороженая рыба, некоторые виды хлеба и макаронные изделия, подсолнечное масло – на 0,2 процента, куриное мясо и сахар-песок — на 0,1 процента.
За неделю до этого Росстат отчитался об инфляции в 0,06 процента.
По данным Росстата, с начала года потребительские цены выросли на 4,59 процента. В годовом выражении инфляция к 19 июля составила 6,5 процента (вместо 6,56 процента неделей ранее).
Во время «Прямой линии» Владимир Путин рассказал, что власти намерены замедлить инфляцию до пяти процентов к концу 2020 года, а в будущем - вернуть к целевому значению в четыре процента.
Личный счет,Владимир Путин,Росстат,
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