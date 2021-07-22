Продажи в долевом строительстве Москвы вышли на рекордный уровень

На сделки с нежилыми объектами за первые шесть месяцев текущего года пришлось 22,7 тысячи ДДУ, что в 2,2 раза превышает итоги 2020-го года за тот же период. Общее количество сделок на первичном рынке российской столице выросло за полгода в 1,7 раза - до 68,3 тысячи договоров долевого участия, отметили в Росреестре.

Во II квартале этого года зарегистрировали 36,6 тысяч ДДУ на рынке жилой и нежилой недвижимости, что практически в 1,2 раза больше, чем за первые три месяца 2021-го года. В июне зарегистрировали 13,4 тысячи ДДУ, что двукратно превышает показатели июня 2020-го года, указывается в сообщении Росреестра.