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Продажи в долевом строительстве Москвы вышли на рекордный уровень

Анна Безрукова
33 минуты назад
Управление Росреестра по Москве в первом полугодии 2021 года зарегистрировало 45,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) жилья. Эти цифры на 54% больше по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года, говорится в материалах ведомства.
Продажи в долевом строительстве Москвы вышли на рекордный уровень
Фото: ТАССТАСС
На сделки с нежилыми объектами за первые шесть месяцев текущего года пришлось 22,7 тысячи ДДУ, что в 2,2 раза превышает итоги 2020-го года за тот же период. Общее количество сделок на первичном рынке российской столице выросло за полгода в 1,7 раза - до 68,3 тысячи договоров долевого участия, отметили в Росреестре.
Во II квартале этого года зарегистрировали 36,6 тысяч ДДУ на рынке жилой и нежилой недвижимости, что практически в 1,2 раза больше, чем за первые три месяца 2021-го года. В июне зарегистрировали 13,4 тысячи ДДУ, что двукратно превышает показатели июня 2020-го года, указывается в сообщении Росреестра.
"В настоящее время уже можно уверенно заявлять об эффективной реализации в столице программы льготного кредитования. Почти сразу после ее начала был заметен восстановительный процесс – в июне 2020 года были отыграны потерянные в апреле-мае позиции и превышены докарантинные значения февраля. Ровно через год – в июне 2021-го – мы продолжаем устанавливать рекорды", - дал комментарий по итогам руководитель управления Россреестра по Москве Игорь Майданов.
Личный счет,Игорь Майданов,Росреестр,
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